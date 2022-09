La Juventus torna Massimiliano Allegri dopo un brutto inizio di stagione, ma i risultati devono arrivare presto

Il secondo periodo di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe non durare quanto il primo. L’allenatore italiano, rientrato nel club nell’estate del 2021, rischia ora di essere esonerato nelle prossime settimane se non dovessero arrivare i risultati. I bianconeri sono attualmente ottavi in ‚Äč‚Äčclassifica di Serie A con solo due vittorie nelle prime sei partite e quattro pareggi, di cui l’ultimo contro la Salernitana di domenica. Inoltre, mercoled√¨ in casa la Juventus ha perso le prime due partite della fase a gironi di UEFA Champions League contro il Paris Saint Germain e, soprattutto, contro il Benfica.

Subito dopo il fischio finale, tutto lo stadio ha fischiato la squadra e l’allenatore, non solo per il risultato finale, ma anche per la sconfitta della Juventus. Il cda ha deciso di continuare con il proprio manager nonostante i risultati, ma le voci su un possibile cambiamento aumentano giorno dopo giorno e mettono sempre pi√Ļ pressione sulle spalle di Allegri. La Juventus confermer√† la sua decisione anche nelle prossime settimane? Questa √® la domanda principale che circola attualmente tra i tifosi.

Subito dopo la fine della partita contro il Benfica, i tifosi hanno iniziato a mostrare la loro delusione anche sui social. Di fatto, l’hashtag “#AllegriOut” √® stato di tendenza per l’intera giornata e ha sollevato pi√Ļ dubbi sul futuro dell’allenatore italiano. D’altra parte, la posizione della Juventus √® molto chiara e il club vuole continuare con il proprio manager e supportarlo. √ą tornato la scorsa estate e ha firmato un contratto a lungo termine fino all’estate del 2025 del valore di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Quello che preoccupa adesso della Juventus non sono solo i risultati che non arrivano, ma anche il modo in cui sta giocando la squadra, con molta confusione dal punto di vista tattico.

Allegri √® tornato dopo aver lasciato nel 2019 dopo aver vinto cinque scudetti di Serie A di fila. La societ√† ha deciso di nominare prima Maurizio Sarri e poi Andrea Pirlo prima della rimonta di Allegri. L’attuale allenatore della Juventus ha preferito trasferirsi nella sua ex squadra nonostante l’interesse del Real Madrid. Decisamente diverso il club ritrovato da Allegri dopo due anni senza lavoro. Se ne sono andati sia l’ex amministratore delegato del club, Beppe Marotta, sia l’ex direttore sportivo, Fabio Paratic. Il presidente del club, Andrea Agnelli, ha deciso di dare pi√Ļ poteri ad Allegri. Allegri, infatti, ha firmato un quadriennale e ha iniziato a lavorare a stretto contatto con Federico Cherubini, il nuovo direttore sportivo bianconero dopo che Paratici era arrivato al Tottenham la scorsa estate.

L’estate 2021 √® stata segnata dall’addio di Cristiano Ronaldo, uscito inaspettatamente dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato. La societ√† non ha avuto proprio l’opportunit√† di sostituirlo nel modo giusto e per questo si √® giustificato il lento avvio della passata stagione. Poi √® arrivato gennaio. La Juventus ha ingaggiato il giocatore chiave Dusan Vlahovińá e le cose sono migliorate parecchio nella seconda parte della stagione. La Juventus ha perso due finali contro l’Inter (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) ma ha mostrato alcuni miglioramenti che hanno creato molta emozione per la nuova stagione.

L’estate 2022 √® iniziata con l’addio di Paulo Dybala, tra gli altri, dopo che il club ha deciso di interrompere i colloqui per un nuovo contratto in scadenza lo scorso giugno. Allo stesso tempo, quest’estate √® stata definitivamente segnata dalla fine di un’era alla Juventus con l’ex capitano Giorgio Chiellini, che ha lasciato il club alla scadenza del suo contratto e ha deciso di passare alla MLS, squadra del Los Angeles FC. La Juventus ha lavorato molto bene sui free agent e ha deciso di ingaggiare sia Paul Pogba (Manchester United) che Angel Di Maria (PSG) dopo aver lasciato i club quest’estate. Pogba ha gi√† giocato per la squadra italiana dal 2012 al 2016 prima di fare il suo ritorno all’Old Trafford per un trasferimento di 105 milioni di euro. Alla fine Pogba ha scelto di unirsi alla Juventus nonostante fosse nel radar di pi√Ļ club europei, tra cui Manchester City e Paris Saint-Germain. Questa estate ha portato anche all’uscita del giocatore chiave Matthijs de Ligt, che ha lasciato la Juventus per passare al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro.. Nel frattempo, la Juventus ha deciso di lanciarsi in corsa per il difensore brasiliano Gleison Bremer e lo ha ingaggiato dal Torino per 47 milioni di euro dopo che aveva un accordo personale con l’Inter.

Nonostante i nuovi acquisti, l’inizio della stagione 2022-23 √® stato deludente, anche perch√© giocatori come Federico Chiesa e Paul Pogba devono ancora esordire a causa di infortuni. Allegri ha cambiato anche l’impianto tattico e la Juventus ora gioca con due grandi attaccanti, Vlahovińá e Arek Milik (che ha gi√† segnato tre gol in sei partite), ma i bianconeri sono attualmente carenti in attacco e faticano a creare tante occasioni . I tifosi si preoccupano per il modo in cui gioca la squadra, ma la Juventus continua a sostenere il tecnico. Allegri sa che nel calcio tempi e contratti non sono per sempre e ora ha un disperato bisogno di ottenere qualche vittoria nelle prossime settimane prima che sia troppo tardi. La partita di domenica contro il Monza (che ha appena nominato Raffaele Palladino come nuovo allenatore) √® gi√† un test cruciale per il futuro del tecnico italiano.