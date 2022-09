La Juventus chiede risposte poiché la controversa chiamata in ritardo sul fuorigioco gli costa la vittoria contro la Salernitana

Una delle decisioni arbitrali più controverse della Serie A negli ultimi tempi è avvenuta questo fine settimana a Torino. Juve e Salernitana ha giocato per 2-2 domenica in una partita piena di dramma e colpi di scena sorprendenti. In quello che doveva essere un risultato facile per Massimiliano Allegri, si è ritrovato sotto 2-0 all’intervallo dopo un inizio di gara deludente, dove gli ospiti hanno segnato per primi grazie ad un Antonio Candreva sciopero e poi con ex Fiorentina attaccante Krzysztof Piatek mettendo a casa un rigore. Dopo la pausa la Juventus ne ha recuperato uno con il neo acquisto Gleison Bremere poi ha avuto l’opportunità di pareggiare nei tempi di recupero quando Leonardo Bonucci aveva un rigore parato ma ha segnato sul rimbalzo. Quindi, anche prima delle polemiche, la partita è stata piuttosto movimentata. Ma non hai ancora visto niente.

Dopo il pareggio, con i tifosi che esplodono in festa, i bianconeri trovano l’ennesima occasione per segnare grazie ad un altro neo acquisto, Arek Milik, che si libera su calcio d’angolo al 94′. L’attaccante polacco ha festeggiato davanti ai tifosi e il locale è impazzito in generale, con Milik espulso dall’arbitro perché si è tolto la maglia per la festa e ha ricevuto il secondo cartellino giallo. Poi è arrivato il VAR. L’arbitro ha chiesto ai giocatori della Salernitana di attendere la ripresa del match perché visto che al VAR è stato verificato il fuorigioco, decisione che scatenerebbe grandi polemiche

L’arbitro è stato chiamato dal VAR per controllare la porta perché Leonardo Bonucci è stato considerato in e ffside e lui (dal punto di vista del VAR) ha interferito nella visuale del portiere. Mentre era chiaro che il difensore italiano non ha toccato la palla, ed è anche improbabile che la sua posizione abbia avuto un impatto sulle possibilità del portiere di salvare il colpo di testa, ha tentato di giocare la palla che può causare l’impatto di qualcuno giocare a. Ad ogni modo, la decisione di assegnare il fuorigioco per quell’azione era già una decisione controversa e sia Juan Cuadrado che l’allenatore Max Allegri sono stati espulsi per le loro lamentele quando il VAR ha ribaltato la porta. Ma aspetta, c’è di più.

Dopo la partita, Sky Italia ha tirato fuori un’altra immagine che mostrava che il giocatore della Salernitana Antonio Candreva non era in linea con la posizione della linea di fuorigioco e che sembrava tenere Bonucci in-gioco.

L’emittente italiana ha suggerito che il VAR non ha considerato la posizione di Candreva perché non faceva parte dell’immagine che è stata valutata sia dal VAR che dall’arbitro, una sorta di bug nel sistema televisivo che coadiuva la tecnologia utilizzata dal VAR. È importante ricordare che questa argomentazione di Sky Italia non è stata ancora provata, ma è probabile che l’Associazione Italiana Arbitri prenderà una posizione ufficiale e spiegherà cosa è successo a Torino domenica sera. I tifosi bianconeri e il club chiedono giustamente delle risposte.