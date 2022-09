La ‘instagramer’ che adora Zara rimbalza: “Non so come la venda e non se ne vergogna”

Bea Urigoitiameglio conosciuto in Instagram Che cosa bei uri (@bei_uri) ha conquistato il suo 105.000 seguaci con sincerità, naturalezza e umorismo. Parla apertamente di ansia e del tabù cosa c’è ancora salute mentale. Mostra come si allena e come è suo Corpo con una premessa chiara: non importa quale pesatricema sii sano e sentirsi bene con se stessi. In tal senso, nel 2019 ha pubblicato il prenotare ‘Io sono più di una taglia’, in cui fornisce le chiavi siate felici oltre ad indossare un 34 o un 44. Attualmente è campionessa, involontariamente, del movimento ‘positivo per il corpo‘.

Inoltre, Bei Uri amerebbe il moda. accendere diva Y divine tutti gli abiti cosa sceglie averne uno marca più che preferito: il suo armadio trabocca di vestiti Zara. Fino ad ora. L’ultimo indumenti che si è messo addosso non hanno avuto, nemmeno lontanamente, il qualità previsto. “Non so come lo vendano e ce lo diano vergogna. Ti dico la verità”, dice, mentre mostra i video dei difetti.

L’11 settembre ha pubblicato a inviare indossare un gonna raso e colpo alto, verde chiaro e con a nastro frontale. L’ha accompagnata con un top “cropped” e sandali neri. Questo martedì ha fornito maggiori dettagli sul “look”. Glielo avevano regalato le sue cognate.

Nappe con una sola “usura”

Per questo motivo, l'”instagramer” e Ingegneria Industriale scherzi a parte. tra i tanti pubblicazioni lo fa, trionfa imitando le pose e gli stili impossibili dei famosi. Ma questo martedì è diventata seria. “Guarda com’è [la falda] con un’impostazione Guarda che qualità”, rimprovera mostrando lo stato della gonna: dopo un solo utilizzo ha già le nappe e il tessuto è chiaramente consumato. Ecco come appare nelle ‘storie’.

Urigoitia ha denunciato da tempo che Zara taglia piccola, il che provoca pressione estetica sulle donne, e soprattutto sulle giovani donne, per essere magre. Ma il dibattito questa volta è andato oltre. “Non è più se taglia male o meno. È la qualità.” Vista la pessima resa dell’indumento, Urigoitia lo esaminò un po’ di più. “Guarda le cuciture…”, si lamenta mentre mostra diversi rammendi sfilacciati e mal cuciti.

“Se questo non è un peccato, 30 o 40 euro per la gonna…”, lascia per aria. Il capo è ancora in saldo, ha un prezzo di 25,95 euro e alcune taglie sono già esaurite. “Mi dispiace che guardarlo lo rovini”, aggiunge in una delle “storie” pubblicate. Ammette anche che sta andando in un negozio per restituirlo.

Pantaloni indossati dopo una giornata di lavoro

La cosa non finisce qui perché si scopre che non è la prima volta che gli capita. Ad alcuni è successa la stessa cosa pantaloni larghi in questa stagione, spiega. Come se non bastasse, questo martedì ha presentato in anteprima un nuovo “look”. Come al solito, ha riattaccato foto rigorosa su Instagram prima di andare al lavoro, visto che l’ingegnere, pur essendo una ‘instagramer’, mantiene il suo lavoro.

Anche se ideali, i pantaloni beige a pieghe che ha scelto sono stati indossati anche dopo un solo giorno uso. “Non dirmi che i vestiti non sono di qualità sempre più scadente, ne hanno solo uno addosso e il cavallo è già irritato”, sottolinea. “Un altro gioiello di Zara”, frase in un’altra storia.