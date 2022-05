La guerra ostacola la transizione energetica: “Il consumo di carbone aumenterà”

Nel bel mezzo del dibattito in seno all’Unione Europea sulle sanzioni al petrolio russo e mentre i ministri dell’Energia cercano formule concrete per smettere di dipendere dal gas russo attraverso il RePower EU, la transizione energetica continua. Precisamente, questo è uno dei punti su cui l’Unione europea vuole maggiormente insistere di fronte ai prossimi passi per essere più indipendente energeticamente parlando, ma la situazione dopo lo scoppio della guerra lascia sotto controllo gli obiettivi di emissione.

“A breve termine, la realtà scomoda dal punto di vista delle emissioni è quella la domanda di carbone termico per la produzione di energia aumenterà probabilmente sia in Europa che in Asia”, afferma Tom Nelson, co-responsabile delle azioni tematiche e co-gestore delle risorse naturali di Ninety One.

Questo esperto sostiene che il sistema energetico è solitamente caratterizzato da un mutevole equilibrio tra tre pilastri: la sicurezza dell’approvvigionamento, l’economia dell’approvvigionamento e l’impatto ambientale dell’approvvigionamento. Questo è ciò che è noto come ‘trilemma energetico’. Tuttavia, lo scoppio della guerra ha provocato un cambiamento significativo di questi equilibri, poiché l’approvvigionamento non è garantito e sia il gas che il petrolio sono diventati eccessivamente costosi.

Questo significa per gli investitori passando da un’era di abbondanza di energia a una situazione più instabile, influenzando così la transizione energetica, come discusso sopra. “L’Europa diventerà il primo porto di scalo per le spedizioni spot di gas naturale liquefatto, dove è probabile che il premio per il rischio della Russia rimanga per molti anni; meno gas naturale globale andrà in Asia”, afferma questo esperto, avvertendo della difficoltà di questo cambiamento verso un’economia più verde.

“I prezzi del petrolio continueranno ad essere estremamente volatili poiché il mercato misura la disponibilità di approvvigionamento di petrolio. Russia (anche attraverso rotte indirette), Iran, Libia, Venezuela e una rivitalizzazione dell’industria dello scisto negli Stati Uniti”, osserva Nelson nel suo studio. Si chiede anche se sia meglio mantenere la filosofia di pompare e tenere a bada i prezzi o mantenere il petrolio sottoterra e ottenere un prezzo di mercato migliore. “Nell’attuale contesto di mercato, L’OPEC può aumentare i volumi e ottenere un buon prezzo, ma non dureràcome abbiamo appreso nel 2014”, avverte.

L’EMBARGO SUL GREZZO RUSSO

In tutta questa equazione va tenuto conto del ruolo dell’Unione Europea, che considera l’embargo sul greggio russo come rappresaglia per il comportamento del Cremlino dallo scoppio dell’invasione in Ucraina. Gli analisti di Giulio Baer ha avvertito questa settimana che i mercati hanno già iniziato a muoversi. “La maggior parte del commercio di petrolio dell’Europa con la Russia avviene via mare, con le petroliere che lasciano i porti del Mar Baltico e del Mar Nero per le vicine destinazioni europee. Nelle ultime settimane questi flussi sono già stati dirottati dall’Europa all’Asia“, hanno indicato, spiegando che “a meno che l’Occidente non eserciti pressioni diplomatiche sui compratori, principalmente asiatici, il probabile embargo non provocherà un grande shock dell’offerta e, quindi, nemmeno un aumento del prezzo del petrolio”.

Precisamente, ritengono che questi movimenti, insieme al rilascio di depositi strategici, all’abbandono delle restrizioni alla produzione e al business dello shale negli Stati Uniti, portino la produzione a nuovi record e manterranno bassi i prezzi del barile nel lungo termine.

GLI EVENTI ACCELERANNO LA TRANSIZIONE ENERGETICA

“Con i prezzi del gas naturale e del carbone alle stelle, l’economia delle energie rinnovabili sembra più interessante mai. Tuttavia, a breve termine, le implicazioni di bilancio in Europa dell’accelerazione degli investimenti in infrastrutture per l’energia pulita in un contesto di tassi di interesse in aumento e di spesa per la difesa sono estremamente difficili. Anche senza il conflitto ucraino e la crisi energetica, l’aspetto di “infrastruttura e implementazione“La transizione energetica sarebbe estremamente difficile e richiederebbe un’abile gestione”, afferma Nelson.

A lungo termine, questo esperto spera che questi eventi accelerino la transizione energetica. I paesi responsabili del 70% delle emissioni globali di carbonio hanno fissato obiettivi per raggiungere la neutralità in termini di contaminazione e vi è una comprensione più chiara dell’urgenza. Questo esperto mette in evidenza gli sforzi di industrie come l’industria siderurgica, a questo proposito.

“Sebbene l’energia nucleare sia tornata sul tavolo, è improbabile che fornisca alcun sollievo in questo decennio, nonostante la retorica politica. Dunque, energie rinnovabili e altre soluzioni di energia pulitacomprese le misure di efficienza energetica, sono al centro della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili”, sottolinea.

“La guerra in Ucraina ha messo in luce la dipendenza del mondo dalle forniture russe di un certo numero di queste materie prime, quindi devono essere prese in considerazione quando si valuta la sicurezza dell’approvvigionamento pilastro del ‘trilemma energetico’. Sebbene ci auguriamo che molti di questi materiali trovino un modo per commerciare, l’attuale crisi è uno scomodo promemoria della correlazione tra ricchezza mineraria e instabilità geopolitica a livello sovrano e regionale”, aggiunge.

Questa settimana si sono incontrati i ministri dell’Energia dell’Unione Europea discutere misure concrete per accelerare l’indipendenza energetica. L’obiettivo finale è l’incremento delle rinnovabili nel ‘mix’ energetico, dato che, secondo le parole del commissario Ue all’Energia, Kadri Simson, è impossibile sostituire tutto il gas russo con quello di un altro fornitore.

Per questo stanno lavorando a misure specifiche che sono incluse nel RePowerEU, il piano continentale che sarà presentato nelle prossime settimane.