La guerra in Ucraina minaccia i piani europei con i semiconduttori

Dati sulle vendite globali per semiconduttori hanno mostrato una solida crescita anno su anno a febbraio 2022, (+32,4%), 3,4 punti in più rispetto alla cifra registrata a gennaio, raggiungendo 52,5 miliardi di dollari (39,6 miliardi di dollari un anno fa) e oltre i 39,6 miliardi di dollari di gennaio, come riportato dal Associazione dell’industria dei semiconduttori (SIAper il suo acronimo in inglese)

“Le vendite globali di semiconduttori sono rimaste solide a febbraio, crescendo oltre il 20% su base annua per l’11° mese consecutivo. Inoltre, le vendite nelle Americhe hanno continuato a superare di gran lunga gli altri mercati, crescendo di oltre il 43% su base annua”, ha spiegato. John Neufferpresidente e amministratore delegato dell’entità.

Lo stesso Neuffer stava festeggiando un paio di mesi fa gli ottimi risultati del settore nel 2021: nell’ultimo anno è stato venduto il numero record di 1,15 miliardi di chip per un totale di 555,9 miliardi di dollariil che significa una crescita del 26,2% rispetto al 2020. “Nel mezzo dell’attuale carenza globale di chip, le aziende hanno aumentato sostanzialmente la produzione a livelli senza precedenti per soddisfare una domanda persistentemente elevata, che ha portato a un record di vendite di chip e unità spedite” , fece notare a suo tempo.

Nello specifico, L’Europa ha visto come nell’ultimo anno le vendite di circuiti integrati siano aumentate del 27,3%. L’Unione Europea è desiderosa di diventare una potenza nella produzione di semiconduttori. Tuttavia, due fattori agiscono contro il club della comunità: la sua scarsa industria e la crisi accentuata dalla guerra in Ucraina.

L’UE HA UNA LUNGA STRADA DA FARE

Durante gli anni ’90, l’Europa ha assistito a una crescita delle fabbriche di circuiti integrati, ma il flusso si è invertito negli ultimi due decenni e il Vecchio Continente è rimasto molto indietro in termini di capacità manifatturiera rispetto ad altre regioni. Secondo il rapporto ‘Il futuro dei semiconduttori’ preparato dalla società di consulenza KearneyNell’anno 2000, l’Europa ha concentrato il 25% della produzione di chip nel mondo, maAttualmente questa percentuale è stata ridotta all’8%. Nel caso dei semiconduttori all’avanguardia, il calo è stato così drastico che in 20 anni si è passati dal 19% di produzione a 0 attualmente.

La dipendenza dell’Europa dai semiconduttori asiatici è diventato troppo pervasivo e ha avuto un effetto a catena nei settori più ampi dell’automotive e dell’elettronica di consumo. In risposta, l’Unione Europea si è posta l’ambizione strategica di più del doppio della sua quota nella produzione di semiconduttori entro il 2030.

Il “Legge sui chip” È la direttiva europea che mira a promuovere la produzione di fiches nel club della comunità. Per fare questo, si mobiliteranno 43.000 milioni di euro tra investimenti pubblici e privatidi cui 11.000 milioni saranno gli aiuti diretti del piano “Chips for Europe”., che proverrà da fondi comunitari, Stati membri e paesi terzi. Oltre agli investimenti, la proposta della Commissione Europea creerà un meccanismo di coordinamento per cercare di evitare colli di bottiglia e carenze di risorse e fornirà un nuovo quadro per le startup per accedere a finanziamenti dedicati.

In questo contesto, lo scorso marzo Intel ha annunciato l’intenzione di investire 17 miliardi di euro iniziali in una nuova fabbrica di semiconduttori nella città tedesca di Magdeburgo. La pianificazione inizierà immediatamente, con l’inizio dei lavori previsto nella prima metà del 2023. L’investimento è stato accolto favorevolmente dal presidente della Commissione, Ursula von der Leyenche ha assicurato che “questo è solo l’inizio” e che l’Europa è “una potenza nell’innovazione”.

“L’EU Chip Act consentirà alle aziende private e ai governi di collaborare per migliorare notevolmente la posizione dell’Europa nel settore dei semiconduttori. Questa iniziativa ad ampio raggio stimolerà l’innovazione in R&S in Europa e guiderà la produzione di prodotti all’avanguardia nella regione a vantaggio dei nostri clienti e partner Intorno al mondo. Ci impegniamo a svolgere un ruolo essenziale nel plasmare il futuro digitale dell’Europa per i decenni a venire.“, indicato colpetto GelsingerCEO di Intel.

Ma l’investimento di Intel non si ferma qui, dal momento che l’azienda di Santa Clara aumenterà la spesa totale nel Vecchio Continente a 80.000 milioni di euro nel prossimo decennio, promuovendo progetti di ricerca e sviluppo e design in altri paesi europei, tra cui la Spagna. Nel nostro paese, Intel prevede di creare laboratori congiunti a Barcellona insieme al Supercomputing Center per far progredire l’informatica.

Inoltre, il Presidente del Governo, Pedro Sanchezha annunciato lunedì la prossima approvazione di un nuovo Progetto strategico per la ripresa e la trasformazione economica (Perte) su microchip e semiconduttori dotato di 11.000 milioni di euro di investimento pubblico. Sánchez ha evidenziato “l’impegno ambizioso” di promuovere questo Perte, che cerca di attrarre investimenti significativi nell’industria dei semiconduttori e nelle nuove tecnologie correlate, che saranno “chiave” per raggiungere l’auspicata autonomia strategica a livello europeo.

LA GUERRA IN UCRAINA

Nonostante i buoni dati del settore nel 2021 e finora nel 2022 e il piano europeo, gli esperti non sono chiari sul fatto che la ripresa dell’industria dei chip arriverà presto. Secondo Nomura“rischi macroeconomici e geopolitici” come l’aumento dei tassi di interesse e le conseguenze derivate dal conflitto tra Russia e Ucraina “creano un rischio per la domanda di semiconduttori nel 2022 e 2023”: “Pensiamo che ci sia grande incertezza nell’evoluzione della domanda per i prossimi 18 mesi e potrebbe esserci un certo allentamento ciclico di questo nella seconda metà del 2022 e all’inizio del 20223″. “Stiamo ancora aspettando un forte rallentamento della crescita dei chip anno su anno a livello globale per il resto dell’anno”, aggiungono.

“La filiera dell’industria dei circuiti integrati è una delle più complesse al mondo ed è stato realizzato con cura negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. La pandemia ha messo in luce la loro vulnerabilità e ora il conflitto ucraino minaccia di fare lo stesso”, indicano da Kearney, indicando il gas neon come la materia prima chiave dietro la possibile prossima crisi del settore.

Secondo le informazioni di “Reuters”, che basa i suoi calcoli sui dati della società Techcet, L’Ucraina fornisce più della metà del gas neon utilizzato dall’industria dei semiconduttori attraverso due società: Ingail cui quartier generale è nella devastata Mariupol, e Inga, basato su Odessa recentemente bombardata; queste due aziende purificano gas neon per uso industriale, che riceve grezzo dalla Russia, dove è un sottoprodotto della produzione di acciaio.

In che misura la fornitura di gas neon ucraino influenzerà la produzione globale di semiconduttori? “Nel breve e medio termine, l’interruzione dell’approvvigionamento non causerà il tipo di interruzioni fondamentali che abbiamo visto nella pandemia”, spiegano da Kearney. Questi esperti lo credono ci sono riserve sufficienti per una durata di tre o quattro mesiche i neon riciclati dalle aziende (una procedura comune nel settore) possono ridurre la domanda e che le catene di approvvigionamento si sono diversificate a seguito di quanto accaduto durante la pandemia.

Tuttavia, Kearney sottolinea che “le limitazioni nella fornitura di semiconduttori potrebbe influenzare il settore in alcune nicchie, dove i piccoli produttori di chip senza riserve di sicurezza e senza la capacità di riciclare i neon potrebbero avere difficoltà a reperire neon dal mercato mondiale”.

“È un nuovo campanello d’allarme per l’industria e i leader politici controllare la filiera alla ricerca di dipendenze strategiche”, aggiungono da Kearney e indicano le chiavi per i produttori per ridurre la loro dipendenza da terzi e migliorare la sostenibilità del loro settore: “Da un lato, devono rendere più attraente la cattura e la trasformazione del neon. D’altra parte, i produttori di semiconduttori devono rivedere le tue strategie di approvvigionamento e individuare i blocchi stradali autoimposti da un unico fornitore. Inoltre, dovrebbero indagare riduzione e riciclo dei neonper ridurre la tua necessità di acquisti e ridurre la tua impronta di carbonio.