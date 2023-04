La griglia portatile di Zara Home per trionfare nei tuoi incontri durante le feste natalizie.

Le festività natalizie sono, insieme all’estate, il momento dell’anno in cui si organizzano più riunioni di famiglia e tra amici, quindi è necessario avere tutto pronto in casa se ti tocca cucinare qualcosa per non lasciare niente al caso. Oggi ti presentiamo una barbecue portatile di Zara Home che diventerà la tua salvezza per i tuoi pranzi e cene natalizie e che potrai utilizzare tantissimo durante tutto l’anno.

Zara Home offre nel suo catalogo una vasta gamma di opzioni per aiutarti a preparare i tuoi pasti o cene e anche per preparare la tavola in modo impeccabile, indipendentemente dal numero di persone presenti.

Il barbecue portatile di Zara Home che ti lascerà a bocca aperta

Si tratta del Barbecue portatile Weber Smokey Joe, un fantastico barbecue portatile con un diametro di 37 cm che ti offrirà un servizio incredibile per cucinare alla griglia in qualsiasi momento, senza la necessità di avere un giardino. Nonostante le sue dimensioni compatte, la superficie di cottura è più che sufficiente per cucinare. Attualmente ha un prezzo di 99,99€.

Questo barbecue portatile di Zara Home presenta interessanti caratteristiche, come maniglia con blocco sul coperchio per facilitarne il trasporto, griglia di cottura in acciaio cromato, regolatore in alluminio resistente alla corrosione e sistema di bloccaggio del coperchio Tuck-N-carry, tra gli altri.

Con una altezza di 43 cm, una larghezza di 36 cm e una profondità di 42 cm, ha un peso di 5,594 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, è in acciaio inossidabile al 100%, con alluminio al 100% come materiale secondario e, nel caso della maniglia, poliammide plastica al 100%.

L’azienda dei barbecue

Questo fantastico barbecue è una creazione dell’azienda Weber-Stephen, riconosciuta a livello mondiale per la qualità dei suoi barbecue e fondata nel 1952. Le sue invenzioni rivoluzionarie hanno portato quest’azienda a creare la Original Kettle, uno strumento contemporaneo e innovativo con un’ergonomia che garantisce prestazioni ottimali per la cottura degli alimenti.

Non c’è dubbio che questo barbecue portatile di Zara Home sia un vero punto di forza per le tue riunioni in casa, poiché in una buona riunione che si rispetti deve sempre esserci del cibo, soprattutto in periodo natalizio… i tuoi ospiti saranno stupiti se cucinerai tutto alla griglia!

4.3/5 - (6 votes)