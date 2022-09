la gonna-pantaloni che questo autunno sbarca per le strade

Il gonne Sono il perfetto equilibrio tra comfort e stile. Sebbene di solito siano visti in formato corto (noto come ‘skort’), questa stagione autunno-inverno il ‘skant‘, la versione lunga.

Questo capo di abbigliamento sarà senza dubbio un punto fermo per gli appassionati di maxi gonne e pantaloni a gamba larga. Ma non è niente di nuovo; È un capo che era già stato indossato durante il anni 90 e che, come tutto nel modaha finito per tornare.

È stata la collezione Haute Couture di Jean Paul Gaultier, dove questo pezzo è stato reinterpretato dal creativo Olivier Rousteing. Anche se altri marchi prestigiosi come Chanel o Armani Privé sono saliti sul carro del vincitore. Sarà solo questione di tempo prima che i marchi del “fast fashion” mettano in vendita i propri modelli.