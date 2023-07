La gonna elegante e colorata di Zara che non può mancare in estate

L’estate porta con sé molti motivi che la rendono la nostra stagione preferita dell’anno. Durante i mesi da giugno a settembre, succedono tutte le cose che ci piacciono di più al mondo. Le temperature aumentano, andiamo in spiaggia, abbronzeremo la pelle, prendiamo le vacanze, facciamo più programmi all’aperto e la nostra cosa preferita dell’estate: i saldi nella moda.

I saldi si svolgono in vari momenti dell’anno, ma come i saldi estivi, nessun altro. I capi di abbigliamento e gli accessori di moda che i negozi scontano, come Zara, sono più belli e con sconti migliori. Come prova, questa gonna pareo a vita media scontata da Zara.

Gonna pareo a vita media scontata da Zara

Se c’è un capo di abbigliamento che ci piace indossare di più in estate, specialmente perché è molto fresco, è la gonna. Ci sono migliaia di design, forme e colori di gonne, non hanno limiti. In estate, ad esempio, sono fatte con tessuti più freschi e sono più larghe e fluide per non farci sentire calore.

E una bella gonna ti dà un tocco di eleganza al livello successivo, inoltre, è un capo di abbigliamento molto versatile, a seconda degli accessori e delle scarpe con cui la abbinerai, potrai avere uno stile più formale o meno informale. Questa gonna pareo scontata da Zara, ad esempio, sarebbe ideale da indossare in estate con sandali piatti o con zeppe.

Ecco la gonna pareo scontata da Zara

Questa gonna pareo scontata da Zara ti conquista non appena la vedi da lontano. E non solo per il prezzo, Zara la ha attualmente a 17,99 euro, ma per il suo design e il colore così vivace della sua stampa, delle tonalità molto vivaci e piene di energia per questi mesi estivi che abbiamo davanti.

Per darti dettagli sul suo design, diciamo che si tratta di una gonna a vita alta con pieghe davanti e taglio midi, cioè la sua lunghezza arriva sopra le caviglie in modo che tu possa mostrare anche i tuoi sandali estivi preferiti e i colori della tua pedicure. Da notare anche l’apertura del suo fondo e la sua stampa floreale in tonalità gialle, arancioni e rosse. È disponibile dalla taglia XS alla XL e al prezzo di 17,99 euro.