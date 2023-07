La gonna di Zara che è un bestseller ogni estate

Ay, estate, quanto ti aspettavamo! Sei la nostra stagione preferita dell’anno e, anche se alcuni giorni ci sorprendi con le temperature e il caldo, a noi non importa, o andiamo in spiaggia a prendere il sole e a fare il bagno in mare o tiriamo fuori i nostri outfit alla moda più freschi dall’armadio, perfetti per le calde giornate estive.

Abbiamo preparato il nostro armadio con i vestiti estivi degli anni passati, ma come sempre, abbiamo lasciato alcuni spazi vuoti da riempire con i capi della nuova stagione, di Zara, ovviamente. Ed è stato in uno dei negozi fisici della ragazza carina del gruppo Inditex, che abbiamo visto questa gonna midi con stampa floreale di Zara, un delizioso capo estivo che si sta esaurendo velocemente.

Gonna midi con stampa floreale di Zara

E’ più che normale che questa gonna midi con stampa floreale di Zara si stia esaurendo velocemente, il suo design, la sua fluidità e la sua stampa con fiori rosa attirano l’attenzione e ti innamorano non appena li vedi da lontano. Ha tutto per essere il capo dell’estate, e lo è davvero, perché ad esempio, sul negozio online è disponibile solo la taglia XL.

Per farti un’idea del design di questa gonna midi con stampa floreale di Zara, ti diremo che, come puoi vedere dalla foto, si tratta di una gonna di lunghezza midi, cioè arriva sopra le caviglie, lunghezza ideale per mostrare le tue sandali e zeppe estive e la pedicure dai colori vivaci dei tuoi piedi.

Altri dettagli di questa gonna midi con stampa floreale di Zara

Per non sentire calore e poterla indossare durante tutta l’estate, questa gonna midi con stampa floreale di Zara è realizzata in cotone, uno dei tessuti principali dei vestiti estivi perché è molto leggero e fresco, ideale per le calde giornate estive.

È una gonna fluida, il che è molto comodo e ampio, non aderendo al corpo ti sentirai più fresca. Per darti altri dettagli, questa gonna midi con stampa floreale di Zara ha vita alta e la sua cintura elastica è regolabile con lacci. Ha anche tasche nella parte anteriore, dettagli di pieghe in vita e una stampa con grandi fiori rosa su sfondo bianco. Questa gonna estiva di Zara di lunghezza midi ha un prezzo di 39,95 euro.