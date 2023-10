La gonna di jeans sarà la protagonista di questo autunno: ecco le 5 gonne più versatili di Zara

Rewrite this content in Italian language, and keep HTML tags

Hay prendas que siempre vuelven a ser tendencia, y aunque nunca han desaparecido, ahora se verán más. Te mostramos 5 faldas versátiles de Zara.

Porque la falda vaquera es una de las protagonistas de la temporada y lo sabes. Lo mejor es que hay variedad de medidas: de largas, a cortas, midis, con botones y más.

Las 5 faldas más versátiles de Zara

En este caso, es denim cruzada y de tiro alto con bolsillos de plastrón en espalda. Lleva el bajo con abertura frontal y cierre frontal cruzado con botones. El precio es de 29,95 euros en tallas que van de la XS a la L, si bien en la talla S apuntan que hay ya pocas unidades.

La falda pantalón es otra de las piezas estrellas que verás en esta próxima temporada. Es el caso de la falda pantalón de tiro alto con delantero cruzado de Zara. Destaca por sus bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. Además lleva bajo acabado sin costura y se cierra de manera frontal con cremallera oculta y botones.

Está en tres colores: azul claro, fuerte y negro, y su precio es de 22,95 euros. La debes tener y comprar de forma sencilla.

Las faldas vaqueras largas tuvieron un gran apogeo allá sobre los 80 y principios de los 90. Luego se reinventaron y ahora hay diversos modelos de ellas. Así es la falda larga denim de tiro medio con cinco bolsillos. Lleva además el bajo con abertura en delantero y cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Tiene un precio de 29,95 euros y las tallas que hay ahora van de la XS a la XXL para que puedas elegir la tuya sin problema.

De un estilo más ancho, está la falda de capa denim. Es de tiro alto con trabillas. Termina en bajo en evasé con efecto lavado, y se cierra de manera frontal con cremallera y botón metálico. Su precio es de 29,95 euros y las tallas que puedes comprar van de la XS a la XL.

Si te gustan las faldas cortas entonces tienes esta de tablas. Es mini y de tiro medio. Lleva el bajo acabado en tablas acabado sin costura y cinturón en mismo tejido con hebilla metálica. La tienes por un precio de 25,95 euros dentro de la nueva colección de Zara. La tienes en varias tallas y la luces en cantidad de ocasiones y temporadas.

Ya puedes acceder a la tienda online y comprar la falda que te guste más y también hay diversos modelos.

