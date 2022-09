la gonna con effetto perizoma

Se qualcosa non può essere discusso con l’azienda moda italiano versace è che ad ogni modello vengono gettati nel vuoto… e finiscono quasi sempre per atterrare in piedi. Rischiano al punto in cui un passo falso può trasformare un progetto alta moda a un meme, ma alla fine finiscono per coagularsi tra il loro pubblico più fedele.

Ciò che non cambia mai è il suo prezzo, proibitivo per la maggior parte degli esseri umani e consentito solo per tasche che non soffrono di scarsità. Nel caso di questo Gonna midi a matita medusa, è tempo di sborsare la non trascurabile cifra di 1.150€.

E cosa ha di speciale questa nuova gonna della casa italiana? Ebbene, senza dubbio, ciò che colpisce di più, oltre al suo colore gommoso, sono le Cinghie elastiche a Vo perizoma, in vita che forniscono un fascino seducente.

Se aggiungiamo il tuo stile attillato ed elastico che arriva sotto le ginocchia, i dettagli arricciati e metallici, con apertura posteriore con cerniera, ci lasciano una gonna che non passa affatto inosservata.