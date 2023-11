La Gola è arrivata da Zara! Non puoi più fare a meno delle scarpe che usi con i pantaloni e i vestiti.

Le scarpe da ginnastica abotinadas sono una di quelle calzature che si mantengono sempre bene e che non si sciolgono mai. Se al suo aspetto giovanile e rilassato si aggiunge la qualità che Inditex imprime abitualmente ai suoi prodotti, possiamo trovarci di fronte a proposte molto interessanti, come queste. Le scarpe botín sono state vendute a Zara da Gola. Parliamo in particolare delle scarpe da ginnastica abotinadas in tejido, un’opzione elegante ideale per l’inverno e l’autunno, in particolare per le donne giovani che stanno giocando e vivendo tutto il giorno.

Come sono le scarpe Gola per Zara?

Un’alternativa perfetta per la routine

Non importa cosa si fa, questo calzado si adatta senza problemi alle vostre esigenze di comodità ed estetica. Il primo grazie a una tela di 2,3 centimetri, il secondo grazie al suo accattivante tono multicolore. Infine, sono stati presentati alcuni piccoli dettagli che fanno la differenza rispetto alle scarpe sportive presenti nel catalogo di altre aziende, come la punta inghirlandata accompagnata dal classico cordone. solo per le altezze da 36 a 40 per la maggiore ampiezza di dimensioni. Per questo motivo, è consigliabile dare un’occhiata alle misure di ciascuna altezza prima di acquistarla. Materiali di prima sceltaCome Gola è arrivato da Zara, offriamo questa novità. L’azienda lavora insieme ai suoi fornitori, ai lavoratori, ai sindacati e agli organismi internazionali a favore di un’industria tessile sostenibile, con un minore impatto sul pianeta, seguendo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.Per esempio, per queste scarpe si garantisce che tutti gli articoli mantengano la tracciabilità, collaborando con i produttori locali per rispettare questo compromesso. Se vuoi collaborare anche tu con il nostro pianeta, la marca ti invita a farlo con una serie di semplici azioni. Per esempio, pulire le scarpe con un panno di algodon seco o un cepillo morbido per non disperdere l’acqua e di altri prodotti specifici quando si possono lasciare come nuovi se si abbandona regolarmente la qualità.¿Cuánto cuesta calzado? El precio de las zapatillas deportivas abotinadas GOLA X ZARA è di 79,95 euro, nella media di quello che si può vedere per questo tipo di calzado, per cui se la proposta ti convince ti conviene investire in un par per te. Si troverà bene in qualsiasi ambiente informale o semi-formale, e le sue pies y piernas ne apprezzeranno la comodità.

