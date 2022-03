La giustizia brasiliana ordina il divieto di Telegram per aver consentito la disinformazione di Bolsonaro

Il Brasile vieterà temporaneamente l’accesso a Telegramma. La Corte Suprema brasiliana ha ordinato questo venerdì di Manzana e Google che aiutano a bloccare il download nei loro negozi digitali dell’applicazione di messaggistica istantanea, che è diventata il canale preferito del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro e i suoi seguaci a propagarsi disinformazione.

Il più alto organo giudiziario del Paese ha chiesto all’agenzia di telecomunicazioni Anatel di sospendere ufficialmente Telegram fino a quando l’azienda non rispetterà gli ordini locali e pagherà una serie di sanzioni che sono state inflitte per non aver fermato la campagna di bufale lanciata dall’estrema destra. in particolare le false informazioni diffuse sul elezioni generali che il Brasile festeggerà il prossimo 2 ottobre e in cui la ricomparsa di Lula da Silva minaccia di porre fine alla presidenza di Bolsonaro.

Le autorità brasiliane hanno già minacciato di sospendere Telegram all’inizio di quest’anno dopo aver sottolineato che la società non aveva risposto alle loro richieste di agire contro la disinformazione. A seguito di tale pressione, l’app ha risposto a febbraio rimuovendo tre canali da Allan dos Santos, un blogger pro-Bolsonaro accusato di diffondere teorie del complotto e richieste di violenza.

Il giudice della Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ha affermato che Telegram non ha collaborato con le autorità, concedendo ad Apple, Google e agli operatori telefonici nazionali fino a cinque giorni per bloccare l’app. La lotta di De Moraes contro la disinformazione ha portato Bolsonaro a chiederne la rimozione.

Bolsonaro, contro il muro

Il presidente brasiliano è attualmente indagato dalla Corte Suprema per aver presumibilmente trapelato documenti di polizia, per aver criminalizzato il sistema di voto elettronico senza prove -a seguito di quanto Donald Trump già entrato stati Uniti– e per aver fatto commenti che collegano falsamente l’AIDS ai vaccini contro l’AIDS coronavirus.

La giustizia non è l’unica a puntare su Bolsonaro. Lo scorso dicembre la polizia federale ha aperto un’indagine contro il leader ultraconservatore per aver orchestrato una campagna di menzogne ​​e manipolazioni durante le elezioni del 2018 per attaccare le istituzioni democratiche del Paese. Quel rapporto della polizia è passato nelle mani della Corte Suprema, il che indica che Bolsonaro sarebbe incorso fino a undici crimini diverso, compresa la calunnia, diffamazione, istigazione al crimineapologia del reato, associazione a delinquere o falsa accusa.