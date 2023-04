La giacca impermeabile che sta spopolando da Decathlon: Tenia que ser Quechua

La chaqueta impermeabile di Decathlon

Con il freddo ancora presente ma la primavera alle porte, non c’è capo d’abbigliamento più versatile di una buona giacca impermeabile. Tra le migliori opzioni, Decathlon offre la giacca che sta spopolando: la Quechua, diventata la più desiderata di tutte. Non perdete l’occasione di averla!

La giacca impermeabile più venduta

Le giacche impermeabili sono diventate un must-have per tutti, non solo per gli appassionati di trekking ma anche per chi vive in città. La giacca più venduta al momento è quella di Decathlon, che ha visto il suo prezzo dimezzarsi.

La giacca impermeabile da trekking per donna della linea Quechua MH500 è disponibile in colori melone/sepia e giallo, a un prezzo incredibile. Progettata per resistere alle intemperie, è perfetta anche per la città durante i giorni di pioggia e freddo. La sua membrana 3 strati resiste a 25000 mm di colonna d’acqua e ha una buona traspirabilità grazie alle aperture laterali e al tessuto che permette di evacuare il sudore.

Leggera e comoda, la giacca ha un cordino di regolazione sul fondo, maniche regolabili, cappuccio regolabile e 4 tasche, di cui 2 interne. Il tessuto è elasticizzato al 13% per garantire la libertà di movimento e le maniche raglan la rendono ancora più comoda. Non perdete l’occasione di acquistarla a metà prezzo: 39,99 euro invece di quasi 80!

