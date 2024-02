La giacca di jeans oversize che sta causando follia nei negozi Lidl

Tendenze della moda: le giacche oversize di Lidl

I giubbotti oversize sono uno dei trend più in voga in questa stagione. Si tratta di capi di abbigliamento voluminosi che conferiscono un tocco disinvolto e originale a qualsiasi look. Oltre ad essere molto versatili e adattabili a tutti gli stili, dal più casual al più sofisticato.

Se stai cercando una giacca di jeans oversize comoda, di qualità e a un ottimo prezzo, non perderti l'offerta che Lidl ha nel suo catalogo attuale. Il modello proposto è sicuramente quello che fa per te, con un design moderno, un taglio extra-large e un colore che si abbina a tutto. Ti forniamo tutte le informazioni che devi sapere sulla giacca di jeans oversize che sta spopolando nei negozi Lidl.

La giacca oversize che sta facendo impazzire tutti in Lidl

La giacca di jeans oversize di Lidl è un capo di abbigliamento di stile oversized, ovvero con una taglia più grande del normale. Questo le conferisce un aspetto comodo e rilassato, perfetto per creare outfit urbani e moderni. La giacca dispone di un collo classico Kent e di una chiusura con bottoni completa, che ti permette di indossarla aperta o chiusa a seconda del clima e delle tue preferenze. Inoltre, è dotata di bolsillos superpuestos sul petto con bottone e tasche laterali, molto pratiche per riporre i tuoi oggetti o per infilarci le mani quando fa freddo. I polsini sono abbottonati e l'orlo ha delle strisce regolabili, che ti permettono di adattare la giacca alle tue misure.

La giacca è disponibile in due colori: blu e kaki. Entrambi sono tonalità neutre e facili da abbinare, che non passano mai di moda. La giacca è realizzata in 100% cotone, un materiale naturale che offre grande comfort e traspirabilità. Il cotone è anche resistente e durevole, il che significa che la giacca rimarrà in ottimo stato per molto tempo.

Prezzo e disponibilità della giacca oversize di Lidl

Quanto pensi che costi questo capo di abbigliamento che sta spopolando in Lidl? Potrebbe facilmente costare tra i 30 e i 40 euro, ma la verità è che questa giacca ha un prezzo di 16,99 euro, per cui possiamo considerarla un vero affare considerando la qualità e il design del capo. È disponibile nelle taglie 36 a 46, quindi può adattarsi a diversi tipi di corpi e silhouette.

Idee per abbinare la tua giacca oversize di Lidl

La giacca di jeans oversize di Lidl è un indumento molto versatile che può essere abbinato in molti modi diversi. Ecco alcune idee per ispirarti a creare i tuoi outfit.

Con un vestito : un modo molto femminile e romantico di indossare la giacca di jeans oversize è con un vestito. Puoi scegliere un vestito corto o midi, a fiori, a pois o a righe, o un colore unito che contrasti con il tono della giacca. Aggiungi delle scarpe basse o delle sneakers e avrai un outfit perfetto per tutti i giorni.

: un modo molto femminile e romantico di indossare la giacca di jeans oversize è con un vestito. Puoi scegliere un vestito corto o midi, a fiori, a pois o a righe, o un colore unito che contrasti con il tono della giacca. Aggiungi delle scarpe basse o delle sneakers e avrai un outfit perfetto per tutti i giorni. Con i pantaloni: un'altra opzione molto comoda e casual è abbinare la giacca di jeans oversize con dei pantaloni. Puoi scegliere dei jeans, dei pantaloni da jogging, di pelle o di tessuto, a seconda dello stile che vuoi ottenere. L'importante è che i pantaloni non siano troppo larghi, per bilanciare il volume della giacca. Completa il look con una maglietta, un maglione o una felpa e delle scarpe in linea con il resto dell'outfit.

un'altra opzione molto comoda e casual è abbinare la giacca di jeans oversize con dei pantaloni. Puoi scegliere dei jeans, dei pantaloni da jogging, di pelle o di tessuto, a seconda dello stile che vuoi ottenere. L'importante è che i pantaloni non siano troppo larghi, per bilanciare il volume della giacca. Completa il look con una maglietta, un maglione o una felpa e delle scarpe in linea con il resto dell'outfit. Con una gonna: se vuoi dare un tocco più chic e sofisticato alla giacca di jeans oversize, puoi abbinarla a una gonna. Puoi scegliere una gonna lunga o corta, svasata o aderente, in tessuto liscio o con qualche dettaglio come volant, ricami o pizzo. L'importante è che la gonna abbia un colore che si armonizzi con quello della giacca. Aggiungi una camicetta, un top o un body e delle scarpe con tacco o degli stivali e avrai un look perfetto per un'occasione speciale.

Cura e manutenzione della giacca di jeans oversize di Lidl

La giacca di jeans oversize di Lidl è un capo di abbigliamento che richiede una cura particolare per mantenerla in buono stato e prevenire eventuali danni. Ecco alcuni consigli per lavarla correttamente e prolungarne la durata.

Prima di lavare la giacca, leggi attentamente l'etichetta interna, dove troverai le istruzioni specifiche per il lavaggio di questo prodotto. Segui le indicazioni sull'etichetta e rispetta le temperature, i cicli e i prodotti consigliati.

dove troverai le istruzioni specifiche per il lavaggio di questo prodotto. Segui le indicazioni sull'etichetta e rispetta le temperature, i cicli e i prodotti consigliati. Lava la giacca in lavatrice a una temperatura massima di 40 °C. Non usare candeggina o altri sbiancanti, che potrebbero rovinare il colore e il tessuto della giacca. Evita anche l'uso di ammorbidenti, che potrebbero lasciare macchie o residui sul capo.

Non usare candeggina o altri sbiancanti, che potrebbero rovinare il colore e il tessuto della giacca. Evita anche l'uso di ammorbidenti, che potrebbero lasciare macchie o residui sul capo. Asciuga la giacca a bassa temperatura, preferibilmente all'aria aperta e all'ombra , per prevenire lo sbiadimento o il restringimento. Non usare l'asciugatrice, che potrebbe danneggiare il cotone e deformare la giacca. Se vuoi che la giacca sia più morbida, puoi usare un ferro da stiro a vapore o uno stiratore di abbigliamento.

, per prevenire lo sbiadimento o il restringimento. Non usare l'asciugatrice, che potrebbe danneggiare il cotone e deformare la giacca. Se vuoi che la giacca sia più morbida, puoi usare un ferro da stiro a vapore o uno stiratore di abbigliamento. Stira la giacca a una temperatura massima di 150 °C . Non applicare il ferro direttamente sul capo, ma metti un panno o un tessuto tra il ferro e la giacca, per proteggerla dal calore. Stira la giacca al rovescio, cioè dalla parte interna, per evitare di segnare le cuciture o i bottoni. Non stirare le tasche, i polsini o il colletto, che potrebbero perdere la loro forma.

. Non applicare il ferro direttamente sul capo, ma metti un panno o un tessuto tra il ferro e la giacca, per proteggerla dal calore. Stira la giacca al rovescio, cioè dalla parte interna, per evitare di segnare le cuciture o i bottoni. Non stirare le tasche, i polsini o il colletto, che potrebbero perdere la loro forma. Non lavare la giacca a secco, perché i prodotti chimici usati in questo processo potrebbero danneggiare il cotone e il colore del capo. Se la giacca presenta una macchia, cerca di rimuoverla con un panno umido e un po' di sapone neutro, strofinando delicatamente la zona interessata. Se la macchia persiste, puoi portare la giacca in una lavanderia professionale, ma assicurati che usino un metodo adatto a questo tipo di tessuto.

Adesso sei a conoscenza di tutte le caratteristiche di questa giacca, che già si è guadagnata il titolo di preferita dalle clienti di Lidl. Cosa aspetti a cercare la tua? La trovi sia nei negozi fisici che online, quindi affrettati a prenderla prima che finisca.