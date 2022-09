La Germania potrebbe rimanere senza carta igienica per questo motivo

Il crisi della carta igienica non poteva solo rimanere nella fase di confinamento, quando molti impazzivano per non rimanere senza il prodotto essenziale nelle loro case. Questa volta è la Germania a temere di rilanciare nuovamente la crisi, visto che uno dei principali produttori di carta igienica è stato dichiarato fallito.

Si tratta di Hakle, società che opera nel Paese dal 1928. Con sede a Düsseldorf (Germania occidentale), la società ha spiegato che il motivo principale di questa insolvenza non è stato né più né meno di l’aumento del prezzo del gas. E, in quanto grande produttore ad alta intensità energetica, era particolarmente vulnerabile ai tagli alle forniture di gas russo all’Europa. E soprattutto la crisi del prezzo del gas di quest’estate l’ha trascinata alla bancarotta.

ondata di fallimenti

Il numero di Le società fallite come Hakle sono salite alle stelle da agostosuscitando timori che un’ondata di fallimenti possa inghiottire la più grande economia europea come un’altra conseguenza dello stallo energetico della Russia con l’Europa. 718 enti hanno dichiarato fallimento ad agosto, il 26% in più rispetto a un anno fa, secondo l’istituto economico IWH. E questa cifra dovrebbe rimanere la stessa a settembre, con 25% in piùe in ottobre fino a 33% in più rispetto all’anno scorso.

“In pochissimo tempo, i prezzi dell’elettricità e del gas sono saliti alle stelle a tal punto che ovviamente non è possibile spostare i nostri clienti così rapidamente”, ha detto a Reuters Karen Jung, chief marketing officer dell’azienda.

Il aumento annuale dei prezzi dell’energia in Germania ad agosto era una media di 139%secondo gli ultimi dati sui prezzi alla produzione pubblicati questa settimana.

Il ministro dell’Economia Robert Habeck ha già provocato una reazione questo mese quando minimizzato la questione in un’intervista televisiva, affermando che le aziende non andranno necessariamente in bancarotta anche se i clienti in difficoltà smetteranno di acquistare i loro prodotti.

Recessione di massa?

L’associazione imprenditoriale tedesca BDI ha avvertito di una “recessione massiccia”. In un’indagine BDI su 593 aziende, più di un terzo ha dichiarato la propria l’esistenza era minacciata dall’aumento dei prezzi di energia, rispetto al 23% di febbraio.

Anche il gruppo industriale VKU si è unito al coro di preoccupazione, avvertendo che le società di servizi pubblici locali stanno rischiando il fallimento a causa di prezzi elevati dell’energia e agli eventuali mancati pagamenti dei propri clienti.

“Le banche hanno chiaramente colto il segnale di allarme, però, sono seduti in una posizione molto comodaLo ha detto a Reuters Juergen Sonder, presidente della Federal Loan Buying and Servicing Association. Interviene anche lo Stato questa volta per evitare un’ondata di fallimenti”.