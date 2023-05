La gente impazzisce per la zanzariera da porta di Lidl che ti servirà per la tua casa.

La presenza di zanzare è uno dei principali problemi che tendono a presentarsi con le alte temperature in questa stagione dell’anno, sempre più numerose man mano che si avvicina l’estate. Ecco perché bisogna trovare un modo efficace per scacciarle e almeno a casa vivere tranquillamente senza invasori. Oggi ti mostreremo una zanzariera per porta di Lidl che ha scatenato un vero e proprio furore per averla dopo essere diventata virale sui social network, portandola a vendere come i panini caldi… non perderti la tua!

Lidl sta dando il massimo da diverse settimane con la sua campagna estiva, con cataloghi tematici per permetterti di prepararti all’arrivo della stagione più calda dell’anno con tutto il necessario per proteggerti dal sole o goderti il tepore all’aperto. La catena tedesca sa che la sua clientela attende l’estate con ansia e che non esita a investire in ciò che vale davvero la pena, e praticamente tutto ciò che sta offrendo per l’estate sta avendo un successo di vendita.

La zanzariera per porta di Lidl che sta trionfando in vendita

Si tratta della Porta scorrevole zanzariera, un’invenzione per liberarti dalle zanzare con efficienza che potrai posizionare per coprire una porta e così tenerla aperta senza il rischio di far entrare alcun insetto, ad esempio la porta che dà sul giardino, il balcone o la terrazza, tra gli altri. Attualmente ha un prezzo di 74,99€, un buon investimento, ma senza dubbio ne vale la pena poiché le prestazioni che offre valgono molto più di quella cifra.

Questa fantastica zanzariera per porta di Lidl si apre e si chiude facilmente grazie al fatto che ha un binario con ruote a scorrimento morbido. Con misure di 120 x 240 cm, è in alluminio e ha un tessuto di protezione contro gli insetti Nanofil, che impedisce il passaggio degli insetti ma offre una visibilità ottimale. Disponibile in due colori (grigio scuro, bianco), ha molte altre caratteristiche interessanti, come ad esempio:

Profondità di montaggio molto bassa.

Adatta per installare in porte doppie.

Adatta per porte senza soglia.

Installazione semplice tramite viti nel telaio della porta.

Tessuto e profili regolabili su misura.

Alta resistenza alle intemperie.

Telaio in alluminio con rivestimento in polvere che offre una grande resistenza.

Lascia passare l’aria e la luce, ma non gli insetti.

Guarnizione a spazzola su tutto il contorno per poter chiudere perfettamente.

Cornici con bordi coperti.

Listello di presa.

La zanzariera per porta di Lidl è un’ottima soluzione per proteggerti dalle zanzare e goderti le piacevoli serate d’estate all’aperto, senza doverti preoccupare di eventuali invasioni. Non perdere l’occasione di acquistare questo prodotto di qualità e goderti la tua casa in modo tranquillo e sereno.

