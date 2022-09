La frutta secca per perdere grasso che puoi inserire nella tua dieta

Non è una novità che il concetto “a dieta” o “a dieta” è più che obsoleto, e ciò che è veramente efficace e benefico è adottare uno stile di vita sano che possiamo sempre mantenere; con esercizio fisico, buon riposo e a alimentazione vario. Ma se il nostro obiettivo è perdere grasso e perdere pesoc’è frutta secca che possono aiutare a raggiungere questo risultato.

Secondo uno studio della San Diego School of Medicine dell’Università della California, guidato dalla dott.ssa Cheryl Rock e pubblicato sul “Journal of the American Heart Association”, Noci Possono essere un ottimo alleato in questi casi.

La ricerca conclude che, svolgendo una dieta ricca di grassi insaturicome quelli nelle noci, ha effetti sul perdita di peso simili a quelli di una dieta povera di grassi e ricca di carboidrati.

Allo stesso modo, lo studio indica che una dieta ricca di noci ha un impatto positivo sui fattori di rischio che influenzano il la salute del cuorecome il colesterolo.

“Uno dei risultati sorprendenti di questo studio è stato che, nonostante il fatto che le noci siano ricche di grassi e calorie, il consumo di una dieta ricca di noci era associato allo stesso grado di perdita di peso di una dieta a basso contenuto di grassi. Considerando i risultati di questo studio, così come le precedenti ricerche sulle noci per la salute del cuore e la gestione del peso, si può dire che ci sono buone ragioni per mangiare una manciata di noci al giorno“, spiegò a suo tempo il ricercatore.

colesterolo buono

Per raggiungere queste conclusioni, il gruppo di ricerca ha studiato 245 donne in sovrappeso e obese (di età compresa tra 22 e 72 anni), che ha partecipato a un intervento di dimagrimento comportamentale per un anno. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a tre diverse diete: una dieta povera di grassi e ricca di carboidrati, una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati o una dieta ricca di noci, ricca di grassi e povera di carboidrati.

In questo senso, i risultati dei primi sei mesi dell’intervento lo hanno dimostrato la perdita di peso media è stata di quasi l’8% del peso iniziale per tutti i gruppi. Allo stesso modo, sebbene il gruppo che ha seguito una dieta integrata con noci abbia mostrato risultati simili nella perdita di peso rispetto agli altri gruppi, questo gruppo ha presentato un significativo miglioramento dei livelli lipidicisoprattutto nelle donne con insulino-resistenzanonché un aumento di colesterolo buono (HDL)rispetto agli altri gruppi.

Questi risultati sono dovuti al contributo di grassi polinsaturi, presente nelle noci. E le noci sono l’unica frutta a guscio in cui il grasso è principalmente grasso polinsaturi (13 g/oz), inclusa una quantità significativa di acido alfa-linolenico (ALA), acidi grassi di origine vegetale Omega 3 (2,5 g/oncia). Questo contributo non è stato recepito dagli altri gruppi, poiché si trattava principalmente di alimenti consigliati ricchi di grassi monoinsaturi.