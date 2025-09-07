La friggitrice ad aria è ottima, ma questo dispositivo di Lidl è il top: cucina di più e occupa poco spazio – Scopri perché è l’acquisto da non perdere!

Negli ultimi anni, le friggitrici ad aria si sono fatte largo nei cuori degli amanti della cucina. Hanno dimostrato di essere utensili pratici, rapidi e che consentono di preparare piatti con meno olio. Tuttavia, a volte non sono sufficienti quando cerchiamo un elettrodomestico versatile, che possa servire sia per cucinare da zero, sia per riscaldare, gratinare o addirittura arrostire. Ed è qui che entra in scena la nuova proposta di Lidl per la cucina.

La catena tedesca ha lanciato sul mercato un miniforno che sta sorprendendo molti. E non è un caso: occupa poco spazio, ma offre molte più funzioni di quelle che immaginiamo a prima vista. Inoltre, è l’ideale per chi non ha un forno tradizionale in casa o semplicemente cerca un complemento che risolva le esigenze quotidiane senza eccessivi consumi energetici. Questo miniforno SilverCrest non solo è all’altezza delle friggitrici ad aria, ma in molti casi le supera. Con una generosa capacità per le sue dimensioni, diversi programmi di cottura e un prezzo molto ragionevole, si sta affermando come uno degli elettrodomestici più pratici della stagione.

L’apparecchio di Lidl migliore di una friggitrice ad aria

Quando lo vedi per la prima volta sembra un semplice fornetto, di quelli che servono solo per riscaldare. Ma una volta aperta la porta, ti rendi conto che ha una capacità di 14 litri, che consentono di fare molto più di quanto immagini. È abbastanza capiente per una pizza di medie dimensioni, un dolce o anche una lasagna per più persone. E la cosa migliore è che, nonostante queste dimensioni interne, l’apparecchio rimane compatto: misura 40,5 x 27 x 34 cm. Quindi, non occupa mezza cucina e si adatta bene anche ai piani di lavoro più piccoli.

Potenza adeguata e temperatura versatile

Un altro aspetto interessante di questo miniforno disponibile nel negozio online di Lidl è la potenza di 1300 W, che gli permette di riscaldarsi rapidamente senza consumare troppo. Non devi aspettare troppo perché raggiunga la temperatura. Inoltre, può essere regolato tra 70 °C e 230 °C, il che offre un’enorme gamma di possibilità: dalle ricette che richiedono un calore delicato, come un dolce (che a volte richiede tempi e temperature speciali), a verdure arrosto o carni che necessitano di un colpo di calore forte per dorare. Il timer può essere impostato fino a 60 minuti, ma c’è anche l’opzione di lasciarlo funzionare continuamente, che è molto utile se desideri cucinare senza dover controllare costantemente.

Tre funzioni in un solo apparecchio

Il miniforno di Lidl dispone di tre combinazioni di calore: superiore, inferiore e combinato (superiore + inferiore). Grazie a ciò, si adatta a diversi tipi di ricette. Ad esempio, il calore superiore è perfetto per gratinare, quello inferiore per le basi di pizza o torte che devono cuocere bene, e la combinazione di entrambi garantisce una cottura uniforme. È proprio questa versatilità che rende il miniforno di Lidl un passo avanti rispetto alla tradizionale friggitrice ad aria, che si limita a un solo tipo di cottura.

Accessori inclusi e design pratico

Il set viene fornito con tutto il necessario per iniziare a usarlo subito: una griglia, una teglia per la cottura, delle pinze e persino una vaschetta estraibile per le briciole, che facilita notevolmente la pulizia. Questo dettaglio è fondamentale perché, trattandosi di un elettrodomestico di uso quotidiano, è essenziale che la sua pulizia non diventi un problema. Inoltre, il design con porta di vetro e maniglie laterali lo rende maneggevole e comodo da usare.

Prezzo ragionevole per quello che offre

Un altro aspetto che sta attirando l’attenzione di questo miniforno è il suo prezzo: 47,99 euro. Se confrontiamo quanto costa una friggitrice ad aria di medie dimensioni, la differenza non è grande. Ma quando valutiamo le funzioni extra offerte da questo forno, il valore si moltiplica. Non solo è utile per le fritture più salutari, ma anche per la cottura al forno, per riscaldare o addirittura per mantenere il cibo caldo senza seccarlo.

Il perfetto alleato nella cucina di tutti i giorni

Alla fine, questo miniforno di Lidl finisce per diventare uno di quegli apparecchi che ti salvano più volte di quanto immagini. Può essere utile per uno studente che non ha un forno in casa, per una famiglia che nelle feste deve preparare più piatti contemporaneamente o per chiunque voglia cucinare senza occupare troppo spazio in cucina. Non è il più grande né il più costoso, ma proprio lì sta il suo fascino: combina bene la potenza, la dimensione maneggevole e il prezzo, il che lo rende un’opzione da prendere in seria considerazione.