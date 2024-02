La friggitrice ad aria è contata: il suo sostituto è disponibile da Lidl e ti piacerà sicuramente

Se sei tra coloro che amano deliziarsi con dei piatti croccanti e gustosi, ma senza rinunciare a un'alimentazione salutare, sicuramente avrai sentito parlare delle frittrici ad aria. Questi elettrodomestici sono diventati indispensabili in molte cucine, poiché consentono di friggere gli alimenti con pochissimo olio, riducendo così le calorie e i grassi. Tuttavia, le frittrici ad aria non sono perfette e ora hanno un serio concorrente. Prendi nota, perché la frittura ad aria ha i giorni contati: il suo sostituto è in Lidl e ti piacerà sicuramente.

Il sostituto della friggitrice ad aria si trova in Lidl

Come abbiamo detto, le frittrici ad aria non sono perfette, nonostante siano diventate uno degli elettrodomestici più venduti. Hanno alcuni svantaggi, come le dimensioni, il rumore, la pulizia o la limitazione delle opzioni culinarie. Quindi, se stai pensando di acquistarne una o di rinnovare quella che già possiedi, potrebbe interessarti conoscere il suo ideale sostituto che sta facendo furore in Lidl: il forno elettrico con grill da 1500 W.

Cos'è il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl?

Il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl è un elettrodomestico multifunzionale che ti permette di cucinare ogni tipo di alimento in modo veloce, facile e salutare. Ha una capacità di 30 litri, il che lo rende ideale per famiglie numerose o per preparare grandi quantità di cibo. Inoltre, dispone di 5 funzioni di cottura/grill, che si adattano a ogni tipo di alimento e gusto.

Quali sono i vantaggi del forno elettrico con grill 1500 W di Lidl rispetto a una friggitrice ad aria?

Il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl ha molti vantaggi rispetto a una friggitrice ad aria, che ti faranno dimenticare quest'ultima per sempre. Eccoli:

Maggiore capacità: il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl ha una capacità di 30 litri, contro i 3 o 4 litri delle frittrici ad aria. Ciò ti consente di cucinare più cibo allo stesso tempo, risparmiando tempo ed energia.

Maggiore versatilità: il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl ha 5 funzioni di cottura/grill, che ti permettono di preparare ogni tipo di ricetta, dalle pizze, torte, empanadas, a polli, carni, verdure o pesci. Le frittrici ad aria, invece, servono solo per friggere o arrostire, e non sempre con il miglior risultato.

Maggiore qualità: il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl ha una potenza di 1500 W, che garantisce una cottura ottimale e uniforme degli alimenti. Inoltre, ha un sistema di circolazione dell'aria che distribuisce il calore in modo uniforme e crea uno strato croccante e gustoso all'esterno, senza seccare l'interno. Le frittrici ad aria, al contrario, tendono ad avere una potenza inferiore, e possono lasciare gli alimenti molli, secchi o bruciati.

Minore rumore: il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl ha un funzionamento silenzioso, che non disturba né interrompe la conversazione. Le frittrici ad aria, invece, tendono a fare molto rumore, il che può risultare fastidioso o scomodo.

il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl ha un funzionamento silenzioso, che non disturba né interrompe la conversazione. Le frittrici ad aria, invece, tendono a fare molto rumore, il che può risultare fastidioso o scomodo. Minore pulizia: il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl ha un vassoio raccoltagrasse e raccoltibriciole estraibile, che facilita la pulizia e impedisce l'accumulo di residui di cibo. Inoltre, ha un involucro di lamiera, una porta di vetro e una griglia, uno spiedo e un scaldavivande in acciaio inossidabile, che possono essere facilmente puliti con un panno umido. Le frittrici ad aria, al contrario, tendono ad avere un cesto o un cassetto che si sporca molto e che richiede una pulizia più profonda e frequente.

Come utilizzare il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl?

Usare il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl è molto facile. Devi solo seguire questi passaggi:

Collega il forno alla rete elettrica e posiziona il selettore di funzione nella posizione desiderata, a seconda del tipo di cottura/grill che desideri utilizzare.

Gira la manopola della temperatura per selezionare la temperatura adeguata, a seconda del tipo e delle dimensioni degli alimenti che stai per cucinare.

Posiziona gli alimenti sulla griglia , sulla griglia o sullo spiedo rotante, a seconda del caso, e posizionali al livello che preferisci, a seconda del grado di tostatura che desideri ottenere.

Gira la manopola del timer per programmare il tempo di cottura, secondo le indicazioni della ricetta o il tuo gusto personale. Il forno si spegnerà automaticamente alla fine del tempo programmato.

per programmare il tempo di cottura, secondo le indicazioni della ricetta o il tuo gusto personale. Il forno si spegnerà automaticamente alla fine del tempo programmato. Goditi dei piatti deliziosi, croccanti e salutari, senza dover utilizzare olio o sporcare troppo.

Ora che abbiamo visto tutti i vantaggi e come usare questo forno elettrico di Lidl, devi sapere che ha anche un prezzo molto economico, in quanto costa solo 99,99 euro. Un'opzione economica e conveniente, se confrontata con altre opzioni sul mercato. Inoltre, ha una garanzia di 3 anni, che ti dà una maggiore sicurezza e fiducia.

Puoi acquistare il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl sul sito web di Lidl, dove troverai tutte le informazioni e le caratteristiche del prodotto, così come le opinioni di altri clienti che lo hanno già provato. Non esitare e scegli il forno elettrico con grill 1500 W di Lidl, il sostituto perfetto della friggitrice ad aria, che ti piacerà sicuramente. Potrai cucinare ogni tipo di piatto, in modo rapido, facile e salutare, e goderti dei risultati croccanti e gustosi, senza rinunciare al sapore o alla qualità.