La friggitrice ad aria è buona, ma scopri perché questo dispositivo Lidl è ancora meglio: cucina di più e occupa poco spazio!

Negli ultimi anni, le friggitrici ad aria sono diventate un elettrodomestico di punta in molte cucine: sono comode, veloci e permettono di preparare ricette con meno olio. Tuttavia, non sempre si rivelano sufficienti quando cerchiamo un apparecchio versatile, capace di cucinare da zero, riscaldare, gratinare o persino arrostire. Ed è qui che entra in gioco la nuova proposta di Lidl per la cucina.

La catena tedesca ha messo in vendita un forno mini che sta sorprendendo molti. Non è da meno: occupa poco spazio, ma offre molte più funzioni di quanto si possa immaginare a prima vista. È anche ideale per coloro che non hanno un forno tradizionale in casa o cercano semplicemente un complemento che renda la vita di tutti i giorni più facile senza consumare troppa energia elettrica. Questo mini forno SilverCrest non solo tiene testa alle friggitrici ad aria, ma in molti casi le supera. Grazie alla sua generosa capacità per le sue dimensioni, ai diversi programmi di cottura e a un prezzo molto conveniente, si sta affermando come uno degli elettrodomestici più pratici della stagione.

Il dispositivo di Lidl supera la friggitrice ad aria

A prima vista sembra un normale forno da tavolo, di quelli che servono solo per scaldare. Ma quando apri la porta ti rendi conto che ha una capacità di 14 litri, sufficienti per molto più di quanto immagini. Può contenere una pizza di medie dimensioni, uno stampo da dolci o persino una teglia di lasagne per più persone. Il bello è che, nonostante lo spazio interno, l’apparecchio rimane compatto: 40,5 x 27 x 34 cm. Non occupa mezza cucina e si adatta anche a piani di lavoro piccoli.

Potenza regolabile e temperatura versatile

Un altro punto interessante di questo mini forno disponibile nel negozio online di Lidl è la potenza di 1300 W, che gli permette di riscaldarsi rapidamente senza consumare troppo. Non devi aspettare troppo per raggiungere la temperatura desiderata. Inoltre, si può regolare tra 70 °C e 230 °C, offrendo una vasta gamma di possibilità: dalle ricette che necessitano di un calore dolce, come un dolce (che a volte richiede tempi e temperature speciali), fino a verdure arrostite o carni che necessitano di un forte colpo di calore per dorarsi. Il timer arriva fino a 60 minuti, ma ha anche l’opzione di lasciarlo funzionare continuamente, molto utile se desideri cucinare senza dover sempre controllare.

Tre funzioni in un solo apparecchio

Il mini forno di Lidl ha tre combinazioni di calore: superiore, inferiore e combinato (superiore + inferiore). Grazie a ciò, si adatta a diversi tipi di ricette. Per esempio, il calore superiore è perfetto per gratinare, il calore inferiore per le basi di pizza o torte che necessitano di una buona cottura, e la combinazione di entrambi garantisce una cottura uniforme. È proprio questa versatilità che mette questo mini forno di Lidl un passo avanti rispetto alla tradizionale friggitrice ad aria, che si limita a un tipo di cottura molto più specifico.

Accessori inclusi e design pratico

Il set include tutto il necessario per iniziare a usarlo subito: una griglia, una teglia per il forno, delle pinze e persino una teglia estraibile per le briciole, che facilita molto la pulizia. Questo dettaglio è fondamentale perché, trattandosi di un elettrodomestico di uso quotidiano, è essenziale che non diventi un problema mantenerlo pulito. Inoltre, il design con porta in vetro e maniglie laterali lo rende maneggevole e comodo da usare.

Prezzo conveniente per ciò che offre

Un altro aspetto che sta attirando l’attenzione su questo mini forno è il suo prezzo: 47,99 euro. Se lo confrontiamo con il costo di una friggitrice ad aria di medie dimensioni, la differenza non è grande. Ma quando analizziamo le funzioni extra offerte da questo forno, il suo valore si moltiplica. Non solo serve per fritture più sane, ma anche per cuocere al forno, riscaldare o persino mantenere il cibo caldo senza seccarlo.

Il perfetto alleato nella cucina quotidiana

Alla fine, questo mini forno di Lidl finisce per essere uno di quegli apparecchi che ti tirano fuori dai guai più spesso di quanto immagini. Può essere utile per uno studente che non ha un forno in casa, per una famiglia che durante le feste ha bisogno di preparare diversi piatti contemporaneamente o per chiunque voglia cucinare senza occupare troppo spazio in cucina. Non è il più grande né il più costoso, ma è proprio qui il suo fascino: combina perfettamente potenza, dimensioni gestibili e prezzo, rendendolo un acquisto molto da considerare.