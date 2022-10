la formula per dimagrire velocemente e senza bisogno di palestra

è possibile perdere peso senza andare in palestra e Tik Tok sta diffondendo una formula molto efficace e semplice per smettere dimagrire: il 12-3-30 metodo. La base del metodo è camminare, che oltre ad essere una sana abitudine, ci aiuta a stare bene.

Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) consiglia fare 10.000 passi al giorno. Solo con questo movimento (circa 8 chilometri ogni 24 ore) si possono prevenire l’obesità e altri problemi di salute derivanti dal sovrappeso.

In media, una persona percorre circa 2.000 passi in un miglio e mezzo e brucia 100 calorie. Per perdere un chilo a settimana, devi bruciare, in media, circa 1.000 calorie al giorno, che equivarrebbero a camminare per circa 7,5 chilometri.

I passaggi possono essere tradotti in tempo e da raggiungere dimagrire camminando i seguenti parametri sono un buon riferimento: tra 22 e 30 minuti al giorno per cinque giorni alla settimana.

Il trucco della moda per dimagrire su Tik Tok

Utenti di tic toc chi ha reso popolare questo metodo cammina su un tapis roulant e gioca con i diversi livelli di inclinazione, da cui il nome: allenamento 12-3-30.

L’esercizio è stato fatto virale un anno fa su YouTube, ma quest’anno raggiunge un maggiore impatto sui social network video.

Lauren Giraldo lo usava per bruciare i grassi e tonificare ed è facile come accendere il tapis roulant e mettere i tre numeri al posto giusto:

12 – La percentuale di pendenza (se inferiore a 12, provare il massimo consentito).

3 – la velocità, che in questo caso è in miglia quindi sarebbe una velocità 4-5 in Spagna, ma i principianti hanno il vantaggio di partire da 3.

30 – il tempo totale di esercizio. Imposta l’orologio a 30 minuti e lascia che il conto alla rovescia abbia inizio.

La formazione deve essere fatta 5 giorni a settimana per ottenere risultati ottimali.

Suggerimenti per camminare per perdere peso ed eseguire il metodo 12-3-30

La cosa più importante è non dimenticare di riscaldarsi prima di salire sul tapis roulant e allungarsi bene dopo essere scesi, una linea guida di base che i tutorial di YouTube e Tik Tok non includono.

Per tonificare la zona dell’addome e ottenere a stomaco piatto si consiglia di stringere il core e tenere le braccia ai lati e muovendosi di un angolo di 90 gradi, in questo modo, oltre a tonificare la zona, è possibile muovere tutto il corpo in un unico esercizio.

L’allenamento permette di alternare ritmi veloci e lenti per aiutare a bruciare più grasso e perdere peso.