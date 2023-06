La follia totale per il mobile di Primark che vorrai nella tua casa: non puoi perderlo

I mobili sono indispensabili in casa per molti motivi, principalmente per la funzionalità che ognuno ha, ma anche per il tocco decorativo che rappresentano, ideali per creare l’atmosfera desiderata in ogni caso e dare personalità e stile ad ogni angolo della tua casa. Oggi ti mostriamo un mobile di Primark che ha scatenato una completa follia per ottenerlo e che sta spopolando nelle vendite e che vorrai avere immediatamente a casa tua in quanto ti fornirà molto stile e comfort… corre che vola!

Primark ha una sezione per la casa più che interessante che è iniziata con solo un paio di elementi e che oggi occupa già una grande area all’interno dei negozi della catena irlandese, dove puoi trovare mobili, elementi decorativi, tessuti e molto altro.

La poltrona di Primark che ti farà innamorare

Si tratta della Poltrona De Bouclé, una bellissima poltrona con cui sembrerà che il tuo soggiorno sia di rivista, con l’estetica tipica di quei salotti spettacolari che decorano nei programmi televisivi e che trasformerà qualsiasi spazio in un luogo caldo, accogliente e molto stiloso. Attualmente ha un prezzo di 90 euro, un affare che ti permette di portare a casa un pezzo unico senza spendere un occhio della testa.

Questa fantastica poltrona di Primark è ideale per quasi ogni stanza della casa, così versatile che si adatta perfettamente sia al soggiorno che alla sala da pranzo o alla camera da letto, tra gli altri. Grazie ad essere di colore crema con le gambe in legno di colore naturale, è una poltrona che si abbina perfettamente praticamente con tutto ciò che riguarda i colori, e il suo stile naturale la rende ideale anche per adattarsi a una grande varietà di ambienti.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la poltrona è 60% legno, 20% acciaio inossidabile e 20% poliestere, tutti materiali di qualità che rendono questo mobile resistente e durevole che, se lo curi, può accompagnarti per molti anni. Se vuoi arredare con stile e qualità, senza dubbio questa poltrona di Primark diventerà un pezzo molto importante nella tua casa.

Cambi e resi

È importante che tu tenga presente che Primark permette di cambiare o restituire questo articolo entro un termine massimo di 28 giorni, tempo da contare dal giorno dell’acquisto e solo se l’articolo è in perfette condizioni e presenti lo scontrino originale dell’acquisto.