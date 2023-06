La follia per le scarpe ‘Barbie’: la nuova tendenza che spopola questa stagione

Quello che una volta era di moda sembra tornare allo stesso modo di quanto accade con altri capi. In questo caso, vogliamo sapere come sono le scarpe Barbie, chiamate così perché assomigliano davvero a quelle che la bambola indossa nei suoi abiti.

Le vediamo in diversi colori ma con quel tacco un po’ rettangolare che attira l’attenzione ovunque andiamo. Sono scarpe che avevamo già negli anni ’90 e poi nel 2000, soprattutto sotto forma di sandali.

Come sono le scarpe Barbie

Si distinguono per le loro piattaforme e quel tacco a forma di geometria che si adatta a diversi look per essere sempre splendide. Ora sono state reinventate e vanno di moda quelle di colore rosa, per questa moda alla Barbie, frutto anche del film che porta il suo nome e che sta copiando molti degli outfit che la protagonista indossa nel film.

Originale e audace

Queste scarpe spiccano perché sono davvero originali, ovvero non passano mai inosservate, che siano nei loro diversi colori, come il rosa caramella, arancione o blu. Ci sono anche quelli più classici come il nero o il bianco che si trovano in diversi negozi, di marche molto più accessibili e che ti permettono di essere sempre alla moda. Ci sono anche di diversi colori, trasparenze e persino con brillantini per le feste più importanti.

Un’altra delle caratteristiche fondamentali di questa scarpa è che è audace, ovunque la guardi, quindi se vuoi essere più discreta, allora puoi cercare un altro modello.

In Merkal abbiamo alcuni esempi, come le scarpe con il tacco alto del marchio PICCOLA PIU in colore nero. Punta marcata, cinturino alla caviglia con fibbia e tacco a campana alto 9 cm.

Zalando ha alcuni dei più desiderati, in diversi colori, come il lilla. Sono del marchio Ángel Alarcón, con la punta quadrata e il tacco a blocco e la piattaforma nella parte anteriore. Hanno anche una fibbia, che è un’altra delle caratteristiche di queste scarpe ora così di moda.

Sul sito web di Modelisa, ci sono anche dei sandali di questo tipo che faranno sensazione quest’estate. Sono sandali con tacco geometrico e il dettaglio di fasce larghe sul collo del piede e la punta aperta. Sono realizzati in poliuretano e le misure sono di 10 cm di tacco e 1 cm di piattaforma. In questo modo puoi essere più alta ed elegante.

Ora puoi essere sempre più sofisticata e acquistare le scarpe alla Barbie che sono alcune delle più di moda in questo momento.

