La follia irrompe da Lidl: il nuovo zaino frigo per meno di 12 euro che potrai utilizzare per andare in spiaggia

Lidl presenta una nuova zaino termico a meno di 12 euro che potrai utilizzare per andare in spiaggia o in ufficio. Questo tipo di accessorio essenziale è uno dei più richiesti quando arriva il caldo. Le alte temperature ci costringono a prestare molta attenzione al nostro cibo e alle nostre bevande. Rinfrescarsi sarà più semplice grazie a questo prodotto offerto da Lidl, che ha scatenato la follia tra gli acquirenti di questo supermercato questa primavera.

Zaino termico Lidl: qualità e convenienza a meno di 12 euro

Organizzare il nostro guardaroba per andare in spiaggia o in campagna significa disporre degli elementi necessari per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, a partire da una buona borsa termica per trasportare bevande e cibo. Con una primavera più calda del solito, è essenziale passare da Lidl e cercare questa grande offerta.

I supermercati Lidl offrono ogni tipo di articolo utile nel loro bazar, dove troviamo prodotti in primo piano non solo per il prezzo, ma anche per l’utilità. Riuscire a trovare uno zaino che ci aiuti a portare il nostro cibo e le nostre bevande ovunque è fondamentale.

Versatilità e praticità: uno zaino termico che può essere anche una borsa

Potrai portarlo come uno zaino, ma anche come una borsa. Per godere della massima versatilità possibile. Con gli shorts e il bikini alla ricerca di un angolo in una spiaggia paradisiaca o nella metropolitana in viaggio verso l’ufficio. Le possibilità di questo zaino che può trasformarsi in una borsa sono enormi, è un ottimo accessorio che non possiamo lasciarci sfuggire.

Potrai trasportare comodamente fino a tre chili. La bottiglia d’acqua, l’insalata russa, un panino per il pomeriggio e tutto ciò di cui hai bisogno nella tua borsa per vivere una giornata all’aperto senza preoccuparti della temperatura esterna. Con una primavera dal termometro alle stelle, potrai avere uno zaino termico completo a portata di mano.

Ampio scomparto principale con isolamento termico

Dispone di un ampio scomparto principale con isolamento termico grazie al rivestimento in alluminio. Non importa quanto caldo possa fare, con questo scomparto riuscirai a mantenere il tuo cibo e le tue bevande al sicuro. Questa borsa termica è in vendita nel bazar di Lidl a soli 11,99 euro ed è uno degli essenziali di questa stagione, in cui inizieranno le gite all’aperto. Acquistala prima che si esaurisca, è disponibile online e nei negozi Lidl.

