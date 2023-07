La fine delle capsule: la macchina da caffè di Lidl che sarà l’invenzione dell’anno per la tua casa

Prendere un caffè al mattino, appena svegli, fa parte della routine di milioni di persone in tutto il mondo, molte delle quali sostengono di non sentirsi “umane” fino a quando non ne bevono uno, quindi in molti casi è essenziale avere una buona macchina per il caffè a casa per prepararsi un caffè delizioso che ti aiuti a iniziare bene ogni giorno. Oggi ti mostriamo una macchina per il caffè di Lidl che ti farà impazzire sia per il caffè che fa che per la sua convenienza… ed è anche in saldo!

Lidl ha tutto il necessario nei suoi negozi per permettere a chiunque di prepararsi i caffè più deliziosi a casa, dalle diverse tipologie di macchine per il caffè ai diversi tipi di caffè, latte, cannella e altri ingredienti che possono dare un tocco incredibile a qualsiasi caffè per renderlo il più speciale del mondo.

La macchina per il caffè Cecotec di Lidl scontata

Si tratta della Cecotec Cafetera Power Espresso, una macchina per il caffè meravigliosa con una potenza di 850 W con cui puoi preparare ogni tipo di caffè, tutti deliziosi, di quelli che ti conquisteranno e che lasceranno un incredibile odore di buon caffè ogni volta che te ne prepari uno. Attualmente è in offerta a un prezzo super interessante di soli 69,99 euro, un investimento che vale davvero la pena se a casa tua c’è una buona tradizione del caffè.

Questa fantastica macchina per il caffè Cecotec di Lidl ha un braccio con doppia uscita che ti permette di preparare due caffè contemporaneamente, oltre a una lunga lista di caratteristiche super interessanti che riassumiamo di seguito:

Pompa di lavoro potente ed efficiente, con una pressione fino a 20 bar, che consente di ottenere la migliore crema e il miglior aroma in ogni caffè.

Beccuccio orientabile con protezione, valido per schiumare il latte, scaldare liquidi o bollire acqua per tisane.

Superficie riscaldante per le tazze.

Serbatoio estraibile da 1,5 litri di capacità.

Vassoio raccogligocce removibile.

Cucchiaino dosatore con pressatore.

Misure 25x29x29 cm.

Peso 3,58 kg.

Realizzata con una carcassa in acciaio inossidabile, è importante tenere presente che per poterla utilizzare è indispensabile collegarla alla rete elettrica. A livello estetico è anche molto attraente, quindi questa macchina per il caffè Cecotec di Lidl è versatile, bella e molto funzionale, con un caffè che ti farà innamorare al primo sorso… ha tutto!

4.6/5 - (7 votes)