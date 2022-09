La fine dei social?

Probabilmente te ne sarai accorto: facendo scorrere il dito sullo schermo del tuo mobile alla ricerca di nuovi contenuti è diventata un’esperienza sempre più protagonista di video verticali. Non è qualcosa di casuale, ma una strategia adottata in questi mesi da colossi come Facebook, Instagram Y Youtubeche hanno optato per questo formato e per il contenuto algoritmico reso popolare da Tic toc per cercare di rivaleggiare e assorbire il successo della piattaforma cinese. Questa progressiva ‘tiktokization’ di Internet pone una domanda: stiamo assistendo alla fine di una fase del social networks?

In soli cinque anni di vita TikTok è diventato il sesto social network più utilizzato al mondo, con oltre 1.000 milioni di utenti, è anche il più in rapida crescita e il più popolare tra i giovani, che lo utilizzano per l’intrattenimento, ma anche per informazione. Il suo successo si basa su algoritmi che ci consiglia un torrent di Contenuti secondo i nostri gusti. Vista come una minaccia, questa crescente concorrenza ha costretto le grandi aziende del capitalismo delle piattaforme a trasformare i loro prodotti per impedire ai loro seguaci di migrare verso altre società. app e mantenere così la sua egemonia.

meta trasformazioni

A metà luglio, Obiettivo, la società madre proprietaria di Facebook e Instagram, ha annunciato una riprogettazione per entrambe le piattaforme per dare la priorità ai video poiché capiscono che ottengono una maggiore fidelizzazione degli utenti. Verranno integrati i contenuti audiovisivi pubblicati su Instagram bobine, la feature adottata nel 2020 in quello che già era un palese plagio del modello TikTok. L’impegno per l’audiovisivo sarà dato anche migliorando le condizioni dei creatori e promuovendo l’storie‘, esso stesso un plagio di Snapchat. Sebbene le proteste dei suoi utenti (“influencer” come le Kardashian incluse) abbiano costretto il consiglio a sospendere temporaneamente quei cambiamenti, il corso sembra impostato. YouTube ha già adottato una funzionalità per i video verticali e anche amazzone lo sta testando.

D’altra parte, e ancora più importante, l’azienda ha anche approfondito un maggiore utilizzo di algoritmi per promuovere i contenuti degli utenti che non si seguono, relegando in secondo piano le pubblicazioni di amici e familiari. Questa decisione rappresenta una svolta storica, dal momento che Facebook aveva optato per una schermata iniziale cronologica (nota come ‘feed di notizie’) in cui si poteva seguire tutto ciò che i tuoi conoscenti condividevano. Marco Zuckerbergco-fondatore e direttore dell’azienda, ha spiegato che il 15% dei contenuti che vedi sulle sue piattaforme è consigliato dall’algoritmo, una cifra che dovrebbe più che raddoppiare il prossimo anno.

Dalla socializzazione all’intrattenimento

Facebook è nato come uno spazio per connettersi con i tuoi amici e Instagram il tuo album fotografico condiviso. Con questa riprogettazione, Meta si allontanerà da quelle che erano state le sue priorità fino ad ora per diventare piattaforme per le quali intrattenimento. Prima si parlava di ‘socializzare’ e negli ultimi anni si parla di ‘divertimento’. Questa tendenza indica un cambio di era su Internet dovuto al trionfo assoluto dell’algoritmo, la formula con cui cercano di ottimizzare i contenuti che vedi in modo che ti catturino.

“Dopo essere stata etichettata per la proliferazione di bufale, la polarizzazione o per il suo danno alla democrazia, la svolta di Meta è anche un ritiro delle sue piattaforme verso contenuti che non ci danno molto fastidio e che sono più in linea con le nostre idee”, afferma. Antonio Ortiz, analista tecnologico autore della newsletter Error500. L’idea è che ci siano più video di gattini carini e meno notizie polemiche. “Quell’ambiente è commercialmente più redditizio, ma le piattaforme non possono promuovere la creazione e limitare i contenuti politici e sociali. È un equilibrio impossibile”, aggiunge.

TikTok è diventato il massimo esponente di questa rottura verso un Internet meno social. Oltre a YouTube, altri fenomeni recenti come Twitter o il podcast Segnano un percorso di piattaforme incentrate sulla produzione e consumo di contenuti, non sul parlare con i propri amici, cosa relegata alle app di chat o ai messaggi privati. Zuckerberg lo sa e da qui il cambio di strategia tettonico del suo impero, con Instagram come sua grande speranza per non perdere contro TikTok.

Mentre negli attuali social network la competizione si basa sulla popolarità degli utenti, nelle reti di raccomandazione algoritmica la competizione si baserà sull’attrattiva del contenuto. “Con TikTok abbiamo normalizzato il consumo costante e vario di micro-intrattenimento. Non importa tanto che il creatore sia famoso, ma che i suoi contenuti ti catturino”, spiega Janira Planes, direttrice della comunicazione di Wuolah ed esperta di reti.

La normalizzazione di questo ecosistema ha portato alla comparsa di alternative come l’applicazione francese Sii reale, la cui popolarità è salita alle stelle negli ultimi mesi grazie a una proposta che mette da parte l’apparenza e il virale per riportare l’attenzione sulla connessione tra amici. Tuttavia, sia Instagram che TikTok stanno già copiando come funziona.

Monetizza le tue emozioni

Il turno di Meta risponde al desiderio di continuare a lubrificare il proprio business, basato sulla pubblicità. “Poiché i nostri algoritmi trovano contenuti aggiuntivi che le persone trovano interessanti, ciò aumenta il coinvolgimento e la qualità dei nostri feed. Dal momento che siamo già efficienti in monetizzazione della maggior parte di questi formati, ciò dovrebbe aumentare le nostre opportunità di business “, ha affermato Zuckerberg.

In un ecosistema digitale che volge alla creazione di più contenuti di quelli che possono essere consumati, la nostra scarsa attenzione è l’oggetto desiderato di conquista tra piattaforme. Così, la tua attività sulla piattaforma si traduce in dati che l’azienda estrae e mette a disposizione degli inserzionisti, che in essa investono ingenti somme di denaro per bombardarti di pubblicità personalizzata. Conoscere il tuo comportamento aiuta anche Meta, quindi i suoi algoritmi consigliano i contenuti per tenerti impegnato più a lungo, il che lo aiuterà a raccogliere ancora più dati. Più utenti hai, più aziende vorranno fare pubblicità sulla piattaforma.

Intrappolati in un ciclo di consumo bulimico di intrattenimento senza fine, gli utenti diventano la materia prima per un business multimilionario che monetizza le proprie emozioni. Fino all’85% dei profitti di Facebook nel 2020 (circa 84,2 miliardi di euro) proveniva dalla pubblicità personalizzata.

Colpo al settore pubblicitario

Il modello economico che finora ha sostenuto Meta ha cominciato a vacillare. I cambiamenti di Manzana nelle loro politiche privacy hanno consentito agli utenti di i phone Rifiuta di consentire ad applicazioni come Facebook o Instagram di tracciare la tua attività, peggiorando così l’efficacia delle tue inserzioni. Si stima che questa battuta d’arresto costerà a Meta fino a $ 10 miliardi di entrate pubblicitarie quest’anno.

Il rallentamento dell’economia globale ha solo peggiorato le prospettive di Facebook, poiché le turbolenze hanno portato a un taglio degli investimenti pubblicitari che sta minando l’azienda. Quest’anno, la valutazione di Meta è crollata di quasi il 52%. Alla fine di luglio ha annunciato il suo primo calo trimestrale delle entrate da quando è diventato pubblico nel 2012, dieci anni fa. A ciò si aggiungono i problemi legali e le critiche ricevute per il suo impegno nei confronti della realta virtualeancora molto lontano dal ‘metaverso’ promesso.

L’emergere fulmineo di TikTok ha aperto una profonda crisi di identità nei grandi social network che hanno dominato il mercato negli ultimi 15 anni. Tuttavia, l’impero Meta è ancora in piedi. Facebook è il più grande social network al mondo, con oltre 2,9 miliardi di utenti attivi ogni mese. Segue Youtube, con 2.560 milioni di utenti; WhatsApp con quasi 2.000 milioni; Instagram con 1,48 miliardi; e i cinesi chattiamo con 1.260 milioni. Il fenomeno dei video verticali occupa la sesta posizione. E su.