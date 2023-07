La fine dei frigoriferi: Lidl lancia una sostituta e sconfigge tutti i marchi

Siamo già in un periodo dell’anno in cui passiamo da un’ondata di caldo all’altra, quindi dobbiamo costantemente cercare le migliori opzioni per affrontare al meglio le alte temperature e non soffrirle, né a casa né quando usciamo per qualsiasi motivo. Oggi ti mostriamo una soluzione di Lidl con cui dire addio alla tipica borsa frigo da spiaggia e che batte completamente tutte le altre marche… sta vendendo come i hot dog!

Lidl offre nei suoi cataloghi estivi tutto il necessario per combattere il caldo e i suoi effetti, sia nella sezione alimentare che in quella tessile, per la casa e persino nell’intrattenimento, con piscine e ogni tipo di giocattolo per godersi il massimo divertimento.

La borsa frigo zaino di Lidl che vorrai

Si tratta del Mochila refrigerante 10L, una meraviglia di frigorifero trasformato in uno zaino in modo che tu possa portarlo comodamente in spiaggia, in piscina, in ufficio o ovunque ne hai bisogno per mantenere le tue bevande e i tuoi pasti alla temperatura ottimale fino al loro consumo. Attualmente ha un prezzo di soli 11,99 euro, un affare che è molto al di sotto di altre marche che hanno zaini simili e che costano quasi il doppio, almeno.

Questa fantastica borsa frigo zaino di Lidl è contrassegnata come ‘Prodotto top’ dal supermercato tedesco, uno zaino frigorifero con una capacità di 10 litri e dettagli riflettenti, oltre ad altre caratteristiche interessanti come quelle che elenchiamo di seguito:

Schienale imbottito con rete Airmesh e maniglia.

Tasca frontale comoda.

2 tasche laterali.

Capacità di mantenere gli alimenti freddi fino a 5 ore senza dover inserire elementi refrigeranti.

Ampio scomparto principale con tasca in rete, cerniera e coperchio.

Cinghie di compressione regolabili e cinghie elastiche sul coperchio per riporre accessori.

Disponibile in due colori (grigio, blu).

Carico massimo 3 kg.

Misure: circa 17 x 21 x 38 cm.

Peso 310 g.

Realizzato in poliestere, con schiuma al 100% in polietilene.

Se quest’estate vuoi che le tue bevande e i tuoi alimenti si conservino alla temperatura ottimale senza dover trascinare la tipica borsa frigo ingombrante e pesante, senza dubbio questo zaino frigo di Lidl è una soluzione fantastica che ti risolverà moltissimi problemi. Buono, bello e conveniente… non si può chiedere di più!.

4.4/5 - (5 votes)