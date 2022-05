La finale di Champions League del 2022 è stata ritardata per problemi di sicurezza con i tifosi del Liverpool rimasti fuori dallo Stade de France

PARIGI — La finale di UEFA Champions League 2022 è stata precipitata nel caos quando migliaia di tifosi si sono ritrovati in coda fuori dallo Stade de France con il calcio d’inizio incombente. La UEFA ha prima ritardato l’inizio della partita di 15 minuti alle 15:15 ET, prima di aggiungere altri 20 minuti al ritardo poiché i fan dei Gates U e X sono rimasti bloccati all’esterno incapaci di prendere posto allo Stade de 90.000 posti Francia.

I fan fuori terra in attesa di entrare al Gate X hanno detto a CBS Sports di essere rimasti bloccati in coda per un massimo di tre ore a causa dei colli di bottiglia creati dai veicoli della polizia. La gendarmeria è stata schierata ai cancelli più trafficati nel tentativo di accelerare un processo che è stato pesantemente criticato dai tifosi del Liverpool.

“Vivo qui e vengo qui più volte all’anno e non ho mai visto niente di simile prima”, ha detto un fan catturato tra la folla prima del calcio d’inizio. “[Usually] tutti passano [Gate] D e non è normale avere così tante persone. Hanno tirato due furgoni della polizia su entrambi i lati e hanno fatto un tunnel, ma immagina che se i fan spingessero… succederà qualcosa”.

Con l’avvicinarsi del tempo di gioco originale, le linee al Gate U hanno iniziato a liberarsi, ma centinaia di fan sono rimasti ai Gate X e Y ancora incapaci di entrare nello stadio. Mentre si avvicinava il calcio d’inizio, almeno due bombolette di gas lacrimogeni sono state spruzzate contro i fan, uno direttamente su quelli tra i corvi e un altro che ha soffiato sopra i fan in fondo alla linea in attesa di entrare al Gate Y.

I tifosi del Liverpool sorpresi in attesa di entrare nello stadio non hanno potuto fare a meno di confrontare la situazione con quella di Hillsborough, una delle più grandi tragedie del calcio. Nella semifinale di FA Cup del 1989 tra Liverpool e Nottingham Forest, 96 tifosi furono uccisi in una cotta all’estremità di Hillsborough di Leppings Lane, un altro morì successivamente per le ferite riportate. Dopo una lunga ricerca della giustizia, i fan del Liverpool sono stati sottoposti a insulti errati e le accuse di essere colpevoli del disastro non sono state ritenute responsabili degli eventi.

In risposta agli eventi di sabato, il Liverpool ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Siamo estremamente delusi dai problemi di accesso allo stadio e dalla rottura del perimetro di sicurezza che i tifosi del Liverpool hanno dovuto affrontare questa sera allo Stade de France. Questa è la più grande partita del calcio europeo e i tifosi non dovrebbero vivere le scene a cui abbiamo assistito stasera. Noi hanno ufficialmente richiesto un’indagine formale sulle cause di questi problemi inaccettabili”