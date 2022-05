La Fed detiene la chiave per porre fine alla volatilità, secondo Credit Suisse

Il mercato ha calibrato questa settimana da due estremi molto diversi la politica applicata dalla Federal Reserve (Fed) dopo il suo ultimo Comitato Mercato Aperto (FOMC). L’aumento dei tassi mezzo punto percentuale, anticipandone di più simili in incontri futuri, nonché la riduzione del saldo a giugno a 47,5 miliardi è stato accolto calorosamente dalle azioni, mentre il giorno successivo è crollato. La ragione? Il Credit Suisse punta nella direzione dell’inflazione e dei tassi d’interesse reali. Ciononostante, sostengono che la banca centrale americana abbia in mano la chiave per porre fine alla volatilità.

“L’ultima settimana è stata davvero straordinaria per i mercati finanziari. Il sentimento di rischio era contrario alla riunione del Federal Open Market Committee, con i partecipanti al mercato che temono che la Fed possa aumentare i tassi di interesse ancora più aggressivamente del previsto”, affermano nel loro rapporto. Tuttavia, Jerome Powell, banchiere centrale, ha rifiutato qualsiasi aumento di 75 punti base poiché non lo riteneva necessario.

Ciò è stato accolto con guadagni di oltre il 3% in tutti e tre i principali indici statunitensi. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata e le cascate di giovedì sono state famigerate. “Secondo noi, le fluttuazioni del mercato sono dovute principalmente all’incertezza sulle prospettive tassi di interesse reali e inflazione. Attualmente ci troviamo di fronte a tassi di inflazione che non si vedevano dagli anni ’70 e al ciclo di aumento dei tassi più veloce degli ultimi decenni”, spiegano.

A questo bisogna aggiungere che dal 2000 non c’era stato un aumento di mezzo punto percentuale dei tassi di interesse. Ecco perché la Fed ha in mano la chiave dei mercati ed è composta da convincere i partecipanti che un atterraggio morbido per l’economia è possibile. Se riesce a farlo, la volatilità svanirà, secondo questi analisti.

“È importante che i tassi di interesse reali non aumentino troppo rapidamente e che le aspettative di inflazione inizino a diminuire”, avvertono.

In questo momento, come riportato nel rapporto pubblicato, i rendimenti reali stanno aumentando abbastanza rapidamente e le aspettative di inflazione implicite nel mercato rimangono elevate. Allo stesso tempo, i tassi di interesse reali rappresentano i costi di finanziamento esterno delle imprese. “Un aumento in questo senso è solitamente accompagnato da un aumento della volatilità e da una diminuzione dei rendimenti. del mercato dei capitali. A nostro avviso, è questo rapido aumento dei rendimenti reali che sta guidando l’attuale volatilità”.

BASSO RISCHIO DI RECESSIONE

Questi analisti lo credono il rischio di una recessione è attualmente basso, almeno per quest’anno, a causa dei bassi tassi di disoccupazione, perché le finanze delle famiglie sono sane e lo è anche il consumo di beni e servizi. Inoltre, gli utili aziendali sono forti, come indicato.

“Dal momento che le banche centrali stanno anticipando aumenti dei tassi di interesse, i rendimenti reali potrebbero continuare a crescere, ma ad un certo punto avremo assistito al culmine della politica monetaria della banca centrale. Ciò significa che, nel complesso, le prospettive fondamentali per i mercati non sono così negative come suggerisce l’attuale sentimento del mercato”.

Da Credit Suisse ricorda che al mercato non piace l’incertezzaquindi non dovrebbe sorprendere che gli indicatori tattici che misurano la propensione al rischio o il sentiment degli investitori siano ora fortemente tesi in direzione negativa, se non vicini al panico.

Data questa situazione, consigliano di non vendere a questi minimi. “Secondo noi, eL’indicatore chiave da tenere d’occhio sono i rendimenti obbligazionari reali. Finché continueranno a crescere, le oscillazioni del mercato potrebbero continuare”, sostengono. “Tuttavia, finché i rischi al ribasso rimangono contenuti, le prospettive per i rendimenti azionari rimangono positive, a nostro avviso”.

Al contrario, le prospettive per le obbligazioni sono più difficili, poiché sono più direttamente influenzate dalle azioni della banca centrale e dall’inflazione. “In un contesto difficile come questo, riteniamo che la diversificazione del portafoglio sia più importante che mai.. Tale diversificazione dovrebbe includere investimenti alternativi, che possono aiutare nei periodi in cui sia i mercati azionari che quelli a reddito fisso stanno attraversando difficoltà”.