La febbre per l’ultima novità di Ikea: un barbecue portatile che non ti lascerà indifferente.

L’estate è alle porte, senza dubbio il periodo migliore dell’anno per godere del bel tempo all’aria aperta, soprattutto se hai la fortuna di avere a casa un giardino, una terrazza o qualsiasi altro spazio esterno in cui prendere il sole e passare una giornata divertente con le persone che desideri in ogni momento. Oggi ti mostriamo una barbecue portatile di Ikea che sta rivoluzionando i social network e la clientela del negozio svedese per la sua praticità e utilità, diventerà il tuo migliore amico quest’estate!

Nel catalogo di Ikea puoi trovare già una vasta sezione di articoli per giardini e terrazze che sicuramente ti saranno utili per goderti le buone temperature all’aria aperta senza perdere nessun dettaglio.

Il barbecue portatile di Ikea che ti piacerà

Si tratta del Barbecue a carbone portatile KORPÖN, un barbecue compatto che puoi portare facilmente ovunque e che ti renderà un servizio incredibile, poiché puoi utilizzarlo sia nel tuo giardino o terrazza che portarlo in spiaggia o in montagna, sempre che siano luoghi in cui il suo utilizzo sia autorizzato e che tu possa usarlo in modo completamente sicuro, sia per le persone che per la natura. Il prezzo è di soli 34,99€, un’affare se pensi che lo userai davvero tanto e ne trarrai moltissimo vantaggio.

Questo fantastico barbecue portatile di Ikea è pieghevole, quindi occupa molto poco spazio, inoltre è piccolo, ma abbastanza grande da cucinare una grande varietà di alimenti. È perfetto per grigliare alimenti piccoli o porosi, come verdure affettate o pesce, poiché la forma della griglia impedisce che cadano nel fuoco, cosa che non succede in tutti i barbecue di questo tipo.

Grazie all’avere diversi fori, l’aria può circolare liberamente sulla griglia, aumentando così la sua temperatura per la cottura, riducendo il tempo di cottura. L’area di cottura ha un diametro di 28 cm, mentre l’altezza del barbecue è solo di 19 cm, con un peso di 2 kg. È molto importante che tu tenga presente che si consiglia l’uso solo in spazi esterni, e prima del primo utilizzo bisognerà leggere attentamente il manuale incluso nel kit di vendita.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, sia la parte superiore che inferiore e la vaschetta sono in acciaio smaltato, mentre le gambe sono in acciaio e rivestimento in polvere di poliestere, e la connessione della gamba e la griglia per grigliare sono in acciaio inossidabile.