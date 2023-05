La febbre per la porcellana dei prezzi speciali di Zara Home: splendida e a un prezzo da togliere il fiato

Le stoviglie sono elementi essenziali in ogni casa, poiché tutti hanno bisogno di piatti per poter gustare i diversi pasti della giornata. In alcuni casi, è necessaria anche più di una serie di stoviglie per le occasioni speciali. Oggi ti presentiamo una vajilla di Zara Home che gode di speciali prezzi presso il negozio galiziano. Non perdere l’occasione di acquistarla, poiché è bellissima e con uno sconto spettacolare!

Zara Home ha una vasta gamma di stoviglie nel suo catalogo, con diversi stili e colori tra cui scegliere, in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. In alcuni casi, le serie di stoviglie sono già pronte, mentre in altri puoi acquistare le singole parti per comporre la tua serie personalizzata.

La vajilla verde di Zara Home che ti conquisterà

Stiamo parlando del Set vajilla loza verde, una serie di stoviglie completa. Puoi acquistare le singole parti per comporre la tua serie personalizzata, a seconda delle tue esigenze e del tuo budget. Grazie ai special prices, i prezzi sono davvero convenienti. Ecco quali sono le parti disponibili:

Fuente loza : la fonte di questa serie di stoviglie ha una larghezza di 42 cm, una profondità di 33 cm e un’altezza di 4 cm. È realizzata al 100% in loza e costa solo 22,99 €. È adatta per lavastoviglie e microonde.

: la fonte di questa serie di stoviglie ha una larghezza di 42 cm, una profondità di 33 cm e un’altezza di 4 cm. È realizzata al 100% in loza e costa solo 22,99 €. È adatta per lavastoviglie e microonde. Mug loza : questa tazza ha un diametro di 9 cm e un’altezza di 11 cm. È realizzata al 100% in loza e costa solo 5,99€. È adatta per lavastoviglie e microonde.

: questa tazza ha un diametro di 9 cm e un’altezza di 11 cm. È realizzata al 100% in loza e costa solo 5,99€. È adatta per lavastoviglie e microonde. Plato llano : il piatto piano principale ha un diametro di 27,5 cm e un’altezza di 3 cm. È realizzato al 100% in loza, pesa 694 g e costa solo 5,99€. È adatto per lavastoviglie e microonde.

: il piatto piano principale ha un diametro di 27,5 cm e un’altezza di 3 cm. È realizzato al 100% in loza, pesa 694 g e costa solo 5,99€. È adatto per lavastoviglie e microonde. Plato de postre : il piatto per dessert ha un diametro di 22 cm e un’altezza di 3 cm. È realizzato al 100% in loza e costa solo 5,99€. È adatto per lavastoviglie e microonde.

: il piatto per dessert ha un diametro di 22 cm e un’altezza di 3 cm. È realizzato al 100% in loza e costa solo 5,99€. È adatto per lavastoviglie e microonde. Plato hondo: il piatto fondo è essenziale in ogni serie di stoviglie e in questo caso ha un diametro di 20 cm e un’altezza di 5 cm. È realizzato al 100% in loza, costa solo 5,99€ e, come gli altri pezzi, è adatto per lavastoviglie e microonde.

4.1/5 - (7 votes)