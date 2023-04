La febbre per la meravigliosa porcellana a prezzi speciali di Zara Home: un prezzo che fa battere il cuore.

Le stoviglie sono tra quegli elementi necessari in ogni casa, poiché tutti hanno bisogno di avere piatti a casa per poter preparare i pasti della giornata, in alcuni casi addirittura più di una set di stoviglie per essere pronti per le occasioni speciali. Oggi ti mostriamo una vajilla di Zara Home che gode dei prezzi speciali del negozio galiziano e che, oltre ad essere bellissima, ha sconti spettacolari… non farti scappare la tua!

Zara Home offre nel suo catalogo una vasta gamma di stoviglie in diversi stili e colori, in modo da poter scegliere quella che più si adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze, anche con diverse pezzi che le compongono e che in alcuni casi puoi acquistare già formate e in altri in modo individuale per comporle in modo personalizzato.

Set di stoviglie verdi di Zara Home

Si tratta del Set di stoviglie verdi in ceramica, un set di stoviglie completo che puoi acquistare singolarmente in base alle tue esigenze e al tuo budget, a prezzi convenienti grazie alle promozioni speciali e con questi pezzi per comporlo:

Piattella in ceramica : la piattella di questo set di stoviglie ha una dimensione di 42 cm di lunghezza, 33 cm di larghezza e 4 cm di altezza, realizzata al 100% in ceramica e al prezzo di 22,99€. È adatta per lavastoviglie e microonde.

Tazza in ceramica : questa bella tazza ha un diametro di 9 cm e un'altezza di 11 cm, realizzata anche al 100% in ceramica e al prezzo di 5,99€ l'unità. È adatta per lavastoviglie e microonde.

Piatto piano : il piatto piano per gustare i tuoi piatti principali ha un diametro di 27,5 cm e un'altezza di 3 cm, realizzato al 100% in ceramica e con un peso di 694 g. Ogni piatto ha un prezzo di 5,99€. È adatto per lavastoviglie e microonde.

Piatto da dessert : nel caso del piatto da dessert, anch'esso con un prezzo di 5,99€ e anch'esso al 100% in ceramica, ha un diametro di 22 cm e un'altezza di 3 cm. È adatto per lavastoviglie e microonde.

Piatto fondo: i piatti fondi non possono mancare in un set di stoviglie, e in questo caso potrai gustare le tue zuppe e altri piatti a base di brodo in un piatto con un diametro di 20 cm e un'altezza di 5 cm. Il prezzo è lo stesso degli altri piatti, 5,99€ l'unità, anche in questo caso realizzato al 100% in ceramica. È adatto per lavastoviglie e microonde.

