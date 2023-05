La febbre per il barbecue a gas Lidl che ti serve sulla tua terrazza: il prezzo è imbattibile

La grigliata è uno degli elementi più interessanti da avere nel giardino quando arriva la bella stagione, poiché senza dubbio può diventare il punto centrale dei tuoi momenti di svago per organizzare feste e pranzi in famiglia o tra amici, godendo così di momenti molto divertenti. Oggi ti mostriamo un barbecue a gas Lidl perfetto per terrazza o giardino che ha scatenato una vera e propria frenesia per ottenerla grazie a tutto ciò che può offrire… sbrigati che si esaurisce in meno di un batter d’occhio!.

Lidl ha già nei suoi ultimi cataloghi una vasta gamma di prodotti per godersi al massimo l’estate, sia elettrodomestici che accessori, giochi, arredi e tutto il necessario per sfruttare al meglio il bel tempo.

Il barbecue a gas Lidl che ti serve quest’estate

Stiamo parlando della Griglia a gas, uno spettacolare barbecue su cui potrai cucinare una vasta varietà di cibi e che senza dubbio darà una vita completamente diversa alla tua terrazza, giardino o qualsiasi spazio esterno che hai a casa, poiché è adatto a tutti loro. Attualmente ha un prezzo di 129,99€, un importo che senza dubbio vale la pena pagare dato che userai il barbecue così tanto che in poco tempo sarà più che ammortizzato.

Caratteristiche del barbecue a gas Lidl

Questo fantastico barbecue a gas Lidl è dotato di bruciatori in acciaio inossidabile ad alte prestazioni che ti permetteranno di cuocere rapidamente ed efficacemente, oltre a una griglia a gas a tre fiamme con due zone di cottura regolabili separatamente, il che è un grande vantaggio in quanto potrai cucinare cibi che richiedono tempi o condizioni diverse. Ecco alcune delle caratteristiche più interessanti di questo barbecue:

Copertura con rivestimento in polvere.

Maniglia in acciaio inossidabile.

Termometro integrato per controllare facilmente la temperatura.

Griglia di mantenimento al caldo, adatta anche per cuocere a bassa temperatura.

Regolatore rotativo con regolazione precisa.

Accensione affidabile grazie a un sistema di accensione piezoelettrico integrato.

Superficie di cottura con due griglie cromate separate.

2 ripiani laterali.

Carrello molto resistente con rivestimento frontale.

Vassoio raccogligocce estraibile.

Tubo di collegamento bombola di gas con riduttore di pressione.

Supporto per bombola di gas.

Coperchio con maniglia ergonomica.

Vassoio di raccolta del grasso.

Scaffale sotto la griglia con copertura in tessuto.

Potenza massima 9 kW.

Tipo di gas: GPL / butano 30 mbar; propano 37 mbar.

Dimensioni totali con il coperchio chiuso: 98,1 cm di lunghezza, 95 cm di larghezza e 53 cm di profondità.

Peso 14,4 kg.

Non perdere l’occasione di avere il tuo barbecue a gas Lidl

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere questa straordinaria barbecue a gas Lidl nella tua terrazza o giardino e goditi al meglio l’estate con deliziose grigliate in compagnia di amici e familiari. Affrettati perché si esaurirà rapidamente!

4.7/5 - (8 votes)