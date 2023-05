La febbre per il barbecue a gas di Lidl che ti serve sulla tua terrazza: il prezzo è imbattibile.

La barbacoa è uno degli elementi più interessanti da avere nel giardino quando arriva il bel tempo, perché senza dubbio può diventare il punto centrale dei tuoi momenti di svago per organizzare feste e cene in famiglia o tra amici, godendoti così momenti molto divertenti. Oggi ti mostriamo una barbecue a gas di Lidl che è perfetta per la terrazza o il giardino e che ha scatenato una completa follia per ottenerla grazie a tutto ciò che può offrirti… corri che si esaurirà in meno di quanto canta un gallo!

Lidl ha già nei suoi ultimi cataloghi una grande varietà di prodotti per godere al massimo dell’estate, sia elettrodomestici che accessori, giochi, mobili e tutto ciò che serve per sfruttare al meglio il bel tempo.

Il barbecue a gas di Lidl di cui hai bisogno quest’estate

Si tratta della griglia a gas, uno spettacolare barbecue in cui potrai cucinare una grande varietà di alimenti e che senza dubbio darà una vita molto diversa alla tua terrazza, giardino o al tipo di spazio esterno che hai nella tua casa, in quanto è valido per tutti loro. Attualmente ha un prezzo di 129,99 €, un importo che senza dubbio vale la pena pagare in quanto userai così tanto il barbecue che in poco tempo sarà più che ammortizzato.

Questo fantastico barbecue a gas di Lidl ha bruciatori in acciaio inossidabile ad alte prestazioni che ti permetteranno di fare una cottura veloce ed efficace, oltre a una griglia a gas a tre fiamme con due zone di cottura regolabili separatamente, il che è un punto a favore perché potrai cuocere alimenti che richiedono tempi o condizioni diverse. Queste sono alcune delle caratteristiche più interessanti di questo barbecue:

Copertura con rivestimento in polvere.

Maniglia in acciaio inossidabile.

Termometro integrato per controllare la temperatura facilmente.

Griglia di manutenzione calda, adatta anche per cucinare a bassa temperatura.

Regolatore rotativo con regolazione precisa.

Accensione affidabile grazie ad un sistema di accensione piezo integrato.

Superficie di cottura con due griglie cromate separatamente.

2 vassoi laterali.

Carrello molto resistente con rivestimento frontale.

Vassoio raccogligocce estraibile.

Tubo di connessione per bombola di gas con riduttore di pressione.

Supporto per bottiglia di gas.

Coperchio con manico ergonomico.

Vassoio di raccolta grassi.

Ripiano sotto la griglia con copertura tessile.

Potenza massima 9 kw.

Tipo di gas: GPL / butano 30 mbar; propano 37 mbar.

Misure totali con la copertura chiusa: 98,1 cm di lunghezza, 95 cm di larghezza e 53 cm di profondità.

Peso 14,4 kg.

