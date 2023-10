La febbre della tavola di Zara Home al miglior prezzo dei saldi

Le stoviglie sono uno degli elementi essenziali di ogni casa, e tutti abbiamo un set di piatti in cui servire i diversi pasti della giornata, in alcuni casi diversi set per utilizzare i migliori in occasioni speciali, come il Natale o una festa. Oggi vi mostriamo le stoviglie di Zara Home che sono molto vendute per la loro bellezza e praticità, tanto che in alcuni negozi stanno facendo il tutto esaurito perché oltre ad essere belle sono anche super scontate… non fatevi sfuggire le vostre! Zara Home ha una vasta gamma di articoli per la cucina, tutti con molto stile in modo che oltre a sfruttare la loro funzionalità si possa ottenere un elemento che ha molto da dire anche a livello decorativo. L’azienda galiziana, che appartiene al gruppo Inditex, ha un grande successo sia in Spagna che a livello internazionale, essendo presente in decine di Paesi.

Gli articoli per la tavola di Zara Home di cui vi innamorerete

Si tratta delle stoviglie in gres strutturato, una stoviglia che ha il grande vantaggio di poter essere acquistata a pezzi, non viene fornita già formata, quindi è possibile comporla a proprio piacimento con il numero di piatti che si desidera avere. Il negozio galiziano ha ridotto a quasi metà prezzo tutti i suoi pezzi, quindi è un affare che non potete lasciarvi sfuggire perché sono piatti che vi piaceranno per ogni occasione, anche per tutti i giorni. Piatto da portataIl piatto da portata, realizzato in gres, presenta un disegno bicolore con diverse texture in rilievo. Ha un diametro di 27,5 cm e grazie al super sconto del 40% il prezzo finale è di soli 5,99€ per unità.Piatto profondoIl piatto profondo di questa stoviglia ha un diametro di 21,30 cm ed è perfetto per i piatti al cucchiaio e per altre pietanze che possono contenere del sugo, come la pasta o l’insalata. Realizzato in gres, il suo design è anche in due colori con diverse texture in rilievo, un colore per l’interno e l’altro per l’esterno. Ha anche uno sconto del 40% che lascia il prezzo di ogni unità a 5,99€.Piatto da dessertL’ultimo dei piatti che compongono questo servizio di piatti è il piatto da dessert, con un diametro di 23 cm e uno sconto del 50% che lascia il suo prezzo finale a 3,99€ per unità. Come gli altri piatti del set di stoviglie, è realizzato in gres e presenta un design bicolore con diverse texture in rilievo.

