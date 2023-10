La febbre dei saldi di Lidl: 150 € in meno sugli elettrodomestici di punta

Gli elettrodomestici sono di grande aiuto nella vita quotidiana in casa, alcuni sono indispensabili, come il frigorifero, mentre di altri si può fare a meno, ma è bello averli perché fanno risparmiare molto tempo e lavoro (lavatrice o lavastoviglie, per esempio). Oggi vi mostriamo un Apparecchio Lidl Lidl è diventata virale in molte occasioni per i suoi elettrodomestici, come il famoso robot da cucina, e la catena tedesca sa certamente come dare al pubblico ciò che serve per ottenere il massimo da tutto ciò che hanno in casa. Si tratta di uno dei supermercati di maggior successo in Spagna, come ben dimostrato dal fatto che ha già più di 650 stabilimenti in tutta la Spagna..

La lavastoviglie da tavolo Lidl

Questo è il Lavastoviglie da tavolo COMFEEun classico elettrodomestico che consente di lavare comodamente piatti, bicchieri e altri utensili da cucina. Il supermercato tedesco sta buttando la casa fuori dalla finestra con uno sconto incredibile su questa lavastoviglie che lascia il suo prezzo iniziale di 349€ in un prezzo finale di 199,99€, niente meno che 150 eurazos di sconto… pazzesco! Questo Lavastoviglie da tavolo Lidl è di piccole dimensioni, come quelle che si trovano di solito nei bar, ideale per le cucine piccole o per averlo come complemento di quello grande e non sprecare tanta acqua mettendolo pieno a metà. Si tratta di un apparecchio innovativo il cui processo di risciacquo può essere adattato alle vostre esigenze per ogni lavaggio, con dimensioni compatte e una preselezione intelligente dell’ora di avvio, ideale per entrare in funzione nella fascia oraria in cui l’elettricità costa meno, 6 piatti, 6 bicchieri e 6 set di posate.. Grazie alle sue dimensioni è facile da installare e il suo consumo d’acqua è di 6,5 litri per ogni processo di lavaggio, con un livello di rumore di 49 dB(A). Il consumo di energia per 100 cicli è di 61 kWh e appartiene alla classe di efficienza energetica F. Misura 43x55x50 cm e pesa 22,5 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, si tratta di una combinazione di acciaio inossidabile e plastica. Se non volete più sprecare tempo e fatica per lavare i piatti più volte al giorno, con questa lavastoviglie da tavolo di Lidl avrete sicuramente risolto molte cose.

