La febbre da sdraio più economica e scontata di Leroy Merlin

Le sedie a sdraio sono molto importanti in giardini, terrazze, piscine e spiagge per potersi rilassare al sole con il massimo comfort senza che il corpo soffra per giorni a causa di una cattiva postura. Oggi vi mostriamo un lettino prendisole di Leroy Merlin Leroy Merlin è uno dei negozi specializzati in articoli per la casa che offre il maggior numero di articoli per il giardino e la sua sezione dedicata a questo spazio esterno è senza dubbio una delle più ampie del settore. La catena francese ha tutto ciò che vi serve per poter attrezzare il giardino dall’inizio alla fine senza tralasciare alcun dettaglio, né decorativo né funzionale.

La sedia a sdraio pieghevole Leroy Merlin che vorrete in giardino

Questo è il Lettino da giardino pieghevole San Remo Un pratico lettino pieghevole in acciaio e poliestere di colore nero che, oltre a garantire il massimo comfort, darà un tocco chic allo spazio in cui lo collocherete. Grazie a uno sconto del 21% è possibile ottenerlo al prezzo finale di 60€, con una riduzione di quasi 16 eurazos rispetto al prezzo originale. Questo sdraio pieghevole di Leroy Merlin Misura 65 cm di larghezza, 113 cm di altezza e 90 cm di lunghezza, è dotato di un sistema di sospensione molto confortevole e di tre diverse posizioni per poter scegliere quella desiderata in ogni caso, da seduti a sdraiati, tutte in grado di offrire il massimo comfort. supporta un peso massimo di 120 kg e dispone di braccioli, in modo che la posizione scelta offra il massimo comfort. La sedia viene venduta già assemblata, quindi quando la si estrae dall’imballaggio è sufficiente dispiegarla e posizionarla nella posizione desiderata. Leroy Merlin offre una garanzia di tre anni sull’acquisto. Se siete alla ricerca di un modo per guadagnare un posto di riposo nel vostro giardino Senza dubbio questo lettino pieghevole di Leroy Merlin è uno dei migliori acquisti che possiate fare quest’estate, e con questo sconto pazzesco non potete perdere l’occasione.