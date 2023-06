La famosa stoviglie virale che ha scatenato la follia assoluta torna da Primark

Primark si sta preparando per la nuova stagione primaverile e lo fa rinnovando non solo la sua collezione di moda, ma anche con tante novità per la casa, tra cui spicca un prodotto che recentemente è diventato virale e che ora torna per conquistare i prossimi mesi. Prendi nota perché torna da Primark la vajilla virale che ha scatenato la follia assoluta e questa volta può essere tua. Non lasciarla sfuggire!.

Primark rilancia la sua vajilla più virale

Nel mese di febbraio sono state un fenomeno dei social media, e in particolare di TikTok, dei piatti che Primark ha messo in vendita e che hanno spopolato in termini di vendite. Una vajilla che si è esaurita quasi istantaneamente, per cui molte persone sono rimaste a bocca asciutta e ora è arrivato il momento in cui finalmente potrà essere tua.

Primark mette nuovamente in vendita i suoi piatti piani con un design di stampa dipinta. Un piatto che torna ad essere il più venduto di tutti, quindi è meglio non lasciarli sfuggire prima che si esauriscano di nuovo.

Fatto di ceramica e dipinto a mano, si tratta di un piatto praticamente unico. Coloro che lo hanno già dicono che non ce ne sono due uguali, quindi non ci sorprende che stia spopolando. Il piatto in questione ha un design in cui si combinano tonalità molto accattivanti come il blu, il giallo o il rosso, quindi sono ideali per la nuova stagione primaverile che presto inizieremo.

Ma il piatto che vedi nell’immagine sopra non è l’unico che troverai da Primark con questo stile. Infatti, c’è un secondo modello che ha anche una stampa dipinta molto attraente che ora ti mostriamo e che sicuramente non vorrai lasciarti sfuggire.

Entrambi possono essere inseriti senza problemi in lavastoviglie, anche se se vuoi che non perdano qualità o che non si rompano, si consiglia di lavarli a mano.

In entrambi i casi si tratta di piatti ideali per i pasti e le cene in terrazza che sicuramente vorrai fare ora che si avvicina il bel tempo. Già disponibili nella sezione “Home” di Primark, hanno un prezzo di 8 euro ciascuno, quindi affrettati a cercarli perché probabilmente si esauriranno di nuovo in pochi giorni.