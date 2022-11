La falda rossa di Zara che darà colore al tuo look invernale

Se c’è un prodotto di base che non deve mai mancare nel vostro armario, questo è senza dubbio la típica falda mini efecto piel. Possiamo trovarla nelle ultime collezioni delle principali aziende di moda, ma in questa occasione ci soffermiamo su questa falda rossa di ZaraL’idea è quella di conoscere in fondo un’opzione molto buona per il giorno per giorno, che ti permetta di far risaltare il tono grigio che si associa naturalmente all’estate con un colore intenso, che concentri tutti gli sguardi nella zona delle tue cerniere.Com’è la falda roja di ZaraUna alternativa classica che non si smentisceDisponibile anche in nero, anche se siamo innamorati del colore rosso, perfetto per l’ufficio o anche per eventi semi formali, questa falda mini di tiro alto è una delle sue preferite. nel catalogo attuale di Zara.

Ciò è dovuto ad alcuni dettagli che consentono di rendere la luce moderna senza abbandonare l’estetica che si aspetta da una falda. Il tejido drappeggiato offre un aspetto più rilassato, meno elegante, ma molto più desenfadado. Il cierre con cremallera oculta en costura è disimulato su uno dei lati, per renderlo più sofisticato. Puoi metterla o lasciarla con facilità, in modo che sia sempre a portata di mano per accompagnarti.Materiali e altezzaEsta falda roja puoi comprarla in taglie da XS a XL con materiali che soddisfano gli standard sociali che Zara ha adottato come parte del suo impegno per un’industria tessile a minor impatto ambientale.

Il marchio lavora con una serie di programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei protocolli. Così hanno elaborato questo capo resistente, con tejido base 100% poliestere e recubrimiento 100% poliuretano.Per quanto riguarda la cura, da Zara consigliano di lavarla sempre a bassa temperatura, a non più di 30°, per preservarla nelle migliori condizioni possibili. Inoltre si consiglia di scegliere cicli di centrifugazione brevi per ridurre il consumo energetico, sommando gli sforzi per combattere l’inquinamento da carbonio che rappresenta la moda.Un prezzo non meno interessante Esta falda mini efecto piel ha un prezzo di soli 22,95 euroNon si tratta di un acquisto a cui pensare troppo, ma piuttosto di approfittare dell’opportunità di indossare una gonna buona, pulita e bella a un prezzo ragionevole, in modo da poter indossare quella rosa così come quella nera e andare avanti e indietro a seconda delle circostanze.