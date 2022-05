La Facua denuncia uno spray “miracoloso” che pretende di curare malattie articolari

L’organizzazione in difesa dei diritti dei consumatori Facua ha denunciato il spruzzare Hondastrong per pubblicità ingannevole. Come riportato dall’ente in una dichiarazione, questo spray è stato pubblicizzato come un prodotto “miracoloso” che prometteva la cura di tutte le malattie delle articolazioni come artriteil osteoartrite e il osteocondrosi.

Il denunce, contestazioni sono state presentate all’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemp) e la Direzione Generale del Commercio e del Consumo della Comunità di Madrid, dove la società che distribuisce questo prodotto in Spagna ha la sua sede legale: Spagna.hondrostrongcrema.top.

Falsa esclusività

La società ha affermato che, per a prezzo presumibilmente ridotto da 39 euro (ridotto da 78€), questo composto “100% naturale” può curare queste malattie in “uno, cinque o due mesi”. Così, sottolinea che recupera “la mobilità delle estremità” e “tessuto cartilagineo distrutto“, mentre “elimina dolore, edema e intorpidimento delle articolazioni”.

Allo stesso modo, Facua sfigura quello di dare”parvenza di esclusività” il marchio denunciato indica che produce “solo 1.500 confezioni all’anno” dello spray, poiché è realizzato con “cozze verdi al largo delle coste della Nuova ZelandaL’azienda, infatti, afferma di avere un accordo con “il popolo polinesiano” per l’utilizzo di questo ingrediente.

False raccomandazioni mediche

Inoltre, l’organizzazione assicura che sul sito web di Hondrostrong spray siano pubblicate “dichiarazioni e interviste” con presunti esperti della salute consigliare il prodotto; ma che è unfurto d’identitàpoiché in nessun caso hanno rilasciato tali dichiarazioni.

Un esempio di questo è il caso del chirurgo Mario Alonso Puigche “ha visto la sua identità impersonata per promuovere Hondrostrong” con alcuni false dichiarazioni in cui si diceva che avesse inventato il rimedio per “curare la moglie malata“.

Vista la situazione, ha sollecitato Facua rimuovere “immediatamente” lo spray, sì sanzione alla società Spain.hondrostrongcrema.top ea tutte le persone fisiche o giuridiche che distribuiscono questo prodotto.