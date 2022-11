La dolce ricetta che Meghan Markle prepara ogni giorno per il principe Harry

Meghan Markle si prepara per il principe Harry ogni giorno la stessa ricetta dolce, che sia a casa o fuori casa, fa sempre la stessa merenda. Una delle più recenti confessioni della Duchessa di Sussex riguarda i gusti culinari del marito. Oltre al fish and chips britannico, i cheeseburger e i biscotti al cioccolato sono la sua più grande debolezza. Meghan ha iniziato a preparare biscotti per il marito che creano una tale dipendenza da portarli con sé in un trolley ovunque vada. Prendete nota di questa ricetta dolce che farebbe impazzire un principe.

Ingredienti: