La doccia esterna di Lidl che ti permetterà di risparmiare energia e acqua

Quando ci reciamo in una piscina comunale e talvolta in una piscina privata di un complesso residenziale, di solito ci viene ordinato di fare una doccia prima. Tuttavia, possiamo anche avere una doccia esterna al di fuori della piscina di casa nostra. Se è il tuo caso, ti presentiamo un modello di Lidl che ti piacerà molto, soprattutto perché ti permette di risparmiare sia acqua che energia.

Come è possibile ciò? In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio le caratteristiche di questa particolare doccia esterna e lo capirai perfettamente. Senza ulteriori indugi, ti presentiamo questa proposta di Lidl. Ti assicuriamo che non ti lascerà indifferente, che tu abbia o non un giardino con piscina, ed è un prodotto molto interessante.

La doccia esterna solare che vende Lidl

Una doccia solare è un tipo di doccia che sfrutta l’energia solare per riscaldare un accumulatore di acqua, che ti permette di avere acqua calda tutto il giorno. Questo è proprio ciò che offre questo modello di Lidl, e questo sistema avanzato contribuisce a risparmiare molto sulla bolletta energetica. Il sole è infatti una fonte di energia inesauribile e gratuita, ed è per questo che i pannelli solari per l’autoconsumo sono più popolari che mai, tra le altre cose.

Questa doccia di Lidl ha anche un serbatoio d’acqua integrato con una capacità di 18 litri: una quantità più che sufficiente per molti utilizzi. La sua testa doccia è piuttosto grande, infatti ha un diametro di 15 centimetri e, inoltre, ha una finitura cromata che le conferisce maggiore durata e resistenza. Per quanto riguarda la sua base, è in plastica rigida, quindi installarla e fissarla a terra è abbastanza semplice. Per quanto riguarda le sue dimensioni, questa doccia misura circa 11 x 226 centimetri; mentre la sua base misura 15,5 centimetri di lunghezza, 15,5 di profondità e 8 di larghezza. Infine, se vuoi acquistarla, dovrai pagare 99,99 euro: un prezzo più che ragionevole.

Come ti permette di risparmiare acqua questa doccia esterna di Lidl

Ora sai perché ti permette di risparmiare denaro sulla bolletta energetica, e adesso passiamo a spiegarti come e perché ti aiuta a risparmiare acqua. Innanzitutto, è perfettamente compatibile con i tubi da giardino convenzionali, la cui acqua proviene a volte da pozzi. Non solo, ma con la capacità massima del serbatoio integrato, ti servirà per usarla molte volte. Inoltre, con il suo rubinetto monocomando, potrai regolare molto bene e a tuo piacimento il flusso dell’acqua.