la disuguaglianza territoriale costringe molte donne a trasferirsi

Anche se Catalogna è, come le Isole Baleari, una delle comunità che più possibilità offre la donna abortire, il disuguaglianza territoriale continua a comporre il accesso a questo diritto fondamentale. Se la donna vuole abortire farmacologicamente (il ministero della Salute ha esteso il termine a 14 settimane -prima che fossero le nove-), ha più possibilità di non lasciare la sua regione. Ma, se invece decidi di abortire chirurgicamente, molto probabilmente dovrebbe trasferirsi a Barcellona, dove sono i cliniche accreditate per questo.

Entità come il Associazione dei diritti sessuali e riproduttivi Si sono concentrati sul disuguaglianza territoriale, pur denunciando che, per questo, le donne non hanno sempre la possibilità di scegliere quale metodo utilizzare per interrompere la gravidanza, un diritto che, tuttavia, è contenuto nel diritto statale.

Il nuovo protocollo di cura per l’interruzione volontaria di gravidanza (IVE) in Catalogna, Oltre a incorporare l’aborto farmacologico fino a 14 settimane, “allarga la rete”, come annunciato da Salut a fine settembre. Pertanto, il nuovo documento prevede che in Lleida, Berga, Tortosa e Manresa gli aborti chirurgici possono già essere eseguiti e che in Tremp, la Seu d’Urgell, Puigcerdà e Vielha c’è già l’accesso all’IVE farmacologica.

“Le due aree con la maggiore disuguaglianza territoriale erano Terres de l’Ebre e Lleida. Ma è cambiato con il protocollo”, dice. Anna Torrente, chi faceva parte del team di preparazione dei documenti e chi è un membro del Società Catalana di Ostetricia e Ginecologia, dell’Accademia di Scienze Mediche. Tuttavia, le entità continuano a denunciare ostacoli Y disuguaglianze.

Il diritto di scegliere il metodo

“Il possibilità di scegliere il metodo con cui abortire non è equo in Catalogna. Nel Catalogna centrale, Manresa, Terres de Ponent e Pirenei è più difficile. Fino a due anni fa il aborto chirurgico è stato fatto solo dentro città di Barcellona, in Tarragona Y Girona, perché è lì che il cliniche accreditate per quello”, spiega Silvia Aldavert, coordinatore dell’Associazione dei diritti sessuali e riproduttivi.

Nel 2020, l’entità ha registrato un totale di 604 donne all’anno che hanno dovuto farlo spostati fuori dalla tua zona eseguire un aborto “di qualsiasi tipo”. Soprattutto un aborto chirurgico, dal momento che il farmacologico in linea di principio si può fare, attraverso il servizi di salute sessuale e riproduttiva (ASSIR), nel centro di cure primarie (CAP), ma “non in tutti”.

Secondo Aldavert, nonostante il recente ampliamento della rete da parte di Salut, “ci sono ancora problemi”. “Non sappiamo quante di quelle 600 donne annuali devono ancora muoversi perché Gli ultimi dati non sono stati pubblicati. segnala il coordinatore dell’ente. Nonostante gli annunci di Salut, denuncia l’entità, gli aborti chirurgici non sono ancora possibili a Manresa e Lleida, per esempio. Sebbene sia stato annunciato che ci sarebbe stata una clinica accreditata per l’aborto chirurgico a Lleida, la realtà, secondo Aldavert, è che, per il momento, “tutti gli aborti che si fanno a Lleida sono farmacologici”.

aborto farmacologico

Per quanto riguarda l’aborto medico, le donne di Terres de Ponent, Catalogna Centrale o Terres de l’Ebre Prima non potevano nemmeno scegliere tra aborto medico o chirurgico. Voglio dire, dovevano trasferisci sì o sì a Barcellona. “Qui -riconosce Aldavert- è stato Qualsiasi anticipo. Ad esempio, nel ospedali a Pallars, Lleida o Terres de l’Ebre si stanno già effettuando aborti farmacologici, anche se con molte difficoltà”.

Lo denuncia l’Associazione dei diritti sessuali e riproduttivi “difficoltà di accesso” ha a che fare con la “piccola volontà” di “seguire” sull’argomento. E, d’altra parte, il “obiezione di coscienza” in molti di questi ospedali pubblici è “molto importante”. “Per esempio lui Ospedale Pallars avere un professionista esterno perché coloro che ci lavorano sono obiettori di coscienza”, sottolinea Aldavert. Tuttavia, dalla Società catalana di Ostetricia e Ginecologia, Torrent assicura che il numero degli obiettori di coscienza è “molto basso”.

Quando una donna desidera abortire, deve andare al ASSIR del tuo centro sanitario. Lì, secondo la legge, dovrebbero essere in grado di offrirti il due opzioni abortire: farmacologicamente o chirurgicamente. Il aborti chirurgici sono fatti, per lo più, in cliniche accreditate. Ci sono solo pochi aborti chirurgici che vengono eseguiti negli ospedali quando sono molto avanzati e hanno gravi complicazioni. Aldavert ritiene che l’estensione a 14 settimane di aborto farmacologico implicherà a riduzione chirurgica.