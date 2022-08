“La dieta è un cambiamento nello stile di vita”

Quando si avvicinano i mesi caldi, ci sono molte persone che aspirano a perdere peso e raggiungere quei corpi idealizzati sui social media, riviste, televisione, pubblicità… Si mettono ai nastri di partenza di una corsa contro il tempo piena di ostacoli e questo è di solito Condannato al fallimento perseguendo cambiamenti immediati in breve tempo.

Sembra che trovare la data giusta per avviare la cosiddetta ‘operazione biquini’ È impossibile, ma la dottoressa e nutrizionista endocrina Juana Fraile sa quando la motivazione per raggiungere questi obiettivi è maggiore: nel nuovo anno. È un argomento, ma un cambio di numero nel calendario e nelle finalità, può trascinare al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Viviamo in una società che celebra tutto attraverso il cibo e le bevande, il periodo delle vacanze è ricco di incontri con la famiglia e gli amici che possono diventare pietre sulla strada per ottenere ciò che si desidera. Per questo motivo, quando i pazienti vanno al consulto del Dr. Fraile in date vicine a queste, lei lo considera come “un contatto. Faremo davvero il lavoro a settembre”.

Il risultato varia a seconda della forza di volontà che ciascuno investe nel proprio progetto personale

Mangiare sano

L’obiettivo della maggior parte è perdere peso, rispetto all’opzione di cambiare le abitudini alimentari per un problema di salute. Il metodo per realizzare ciò che propongono non è un dieta restrittivo, è l’istruzione sapere cosa, quanto e come mangiare per condurre uno stile di vita che affonda le sue radici. Juana lo spiega con una metafora: i cibi che scegliamo sono poi la nostra energia; “Metteresti la benzina da un trattore? Il nostro cibo è il nostro carburante.”

Devi raggiungere un deficit calorico, ma per farlo “non puoi passare da un estremo all’altro, ci vuole pazienza”, sottolinea, “ci si deve lavorare”. Ci sono persone che cambiano drasticamente le proprie abitudini per dimagrire, ma può avere conseguenze come cambiamenti di umore, scatenare ansia per il cibo, alterare i livelli di energia… tutto questo per non passare attraverso una transizione.

Avere il corpo da sogno non deve subire traumi, restrizioni o provare trucchi miracolosi che non funzionano, lo fa attraverso una buona dieta che, a sua volta, migliorerà la salute. “Quando dai a una persona la possibilità di prendersi cura di sé, non vuole lasciarla”, perché “dieta significa stare bene”.

Le famose diete miracolose non salvano nessuna estate Promettono di perdere peso, senza sforzo e rapidamente, ma lungi da ciò che promettono, non verranno mantenuti nel tempo e può avere conseguenze negative sulla salute. Le caratteristiche delle diete miracolose sono demonizzare il cibo o diventare ossessionati da quello attorno al quale ruoterà il cibo. Sempre con un obiettivo, perdere peso per l’estate. La dieta del gruppo sanguigno, il metodo Dukan, Atkins, Rina, Scardale, la dieta del cavolo, la zuppa di cipolle, mangiare farina d’avena tutto il giorno… Sono pericolosi, può causare carenza di nutrienti concentrandosi solo su alcuni alimenti, in molti casi portano al disidratazione dimagrire velocemente, gravi alterazioni del metabolismosbarazzarsi della massa muscolare e portare al temuto effetto rimbalzo. La dottoressa Juana Fraile lo è chiaro “Le diete miracolose non esistono, ciò che funziona è l’educazione” nel modo di mangiare, mangiare sano, abituarsi e prenderlo come uno stile di vita, a quel punto è “fatto per realizzare il proprio sogno”. non praticabile mantenendo a lungo restrizioni severe perché può intensificare il desiderio e in alcuni casi portano a abbuffate.

Keto, disintossicazione, digiuno…

Il corpo chiede ciò di cui ha bisogno, dopo qualche giorno mangiando fuori casa, ad esempio, possono essere utilizzati metodi che aiutano a disintossicare o ridurre l’infiammazione per aiutare a tornare al tuo stato abituale, come la famosa dieta cheto (riduce i carboidrati) o detox (pulizia). Il medico ritiene che “si può anche sostituire del cibo” o “qualcosa di più restrittivo, sopprimerlo”, come nel digiuno, ma deve essere fatto in modo controllato e occasionale per ottenere la sua efficacia e vitalità.

Occasionalmente possono essere utili sapere come farlo, ma devi stare attento e svolgerlo senza “gravi vincoli mantenuti nel tempo” perché non è una dieta fattibile a lungo termine. L’ideale sono le diete miste dove, oltre al cibo ‘naturale’, possono essere inseriti integratori come quelli che di solito offre Juana; frullati proteici o omega 3, che aiuteranno ad accelerare il processo di perdita di peso.

pericoli

Ci sono sempre più casi, i disturbi alimentari sono all’ordine del giorno. Da un lato, quelli che portano a comportamenti restrittivi, nota come “anoressia nervosa” e dall’altra, Abbuffarsinormalmente legati allo stress o all’ansia e che di solito si verificano di notte, con carboidrati e dolci e all’improvviso.

“C’è un legame molto importante tra il cibo, propriamente parlando, e il lato emotivo”

Questo lo dimostra il cibo va oltre l’essere qualcosa che usiamo per nutrirciad un lato più psichico che deve essere trattato allo stesso tempo, “c’è un connubio molto importante tra il cibo, propriamente parlando, e il lato emotivo”, conferma il nutrizionista.

“Con una dieta strutturata, non dovresti avere fame fisicamente, il tuo corpo starà beneUn’altra cosa è la fame emotiva che può tradirci quando abbiamo problemi psicologici”, chiarisce.

Per questo e tenendo conto dei problemi psicologici che affronta come professionista, è chiaro che questa dieta o, meglio, il modo in cui insegna a mangiare ai suoi pazienti, deve passare attraverso la conoscenza del background dei singoli problemi perché è una priorità “essere emotivamente forte” per andare avanti.

È chiaro che ci sono prodotti di qualità migliore e peggiore per il loro valore nutritivo e calorico, e che dovrebbero essere evitati, ma ci sono pazienti, come quelli con ansia e stress, che non dovrebbero essere limitare completamente perché può causare l’effetto opposto su di loro. Per Juana, devi considerare cosa sarà più produttivo, tenendo presente lo sforzo di ciascuno.