La dieta con i prodotti del supermercato per dormire bene al tuo ritorno al lavoro

Il ritorno alla routine del lavoro dopo le vacanze può alterare il nostro bene rompere. Oltre ad altre buone abitudini come lo sport o la cura della salute mentale, alimentazione svolge anche un ruolo fondamentale Addormentarsi.

Mangia presto e leggero, e più o meno sempre allo stesso tempo, sono i primi consigli di cui dobbiamo tenere conto. Oltre a questo, ci sono alcuni alimenti che aiutano a dormire perché contengono melatonina, l’ormone che il nostro corpo secerne per regolare il sonno e rafforzare il sistema immunitario. Ecco un elenco di alcuni di essi.

riso e farina d’avena

Innanzitutto bisogna mettere da parte il mito secondo cui non si dovrebbero mangiare carboidrati di notte. Farina d’avena e riso sono gli alimenti con il più alto contenuto di melatonina per grammo, quindi averli nelle nostre cene ci aiuterà a riposare. Non aver paura di ingrassare mangiando questi cibi di notte, poiché ciò non dovrebbe accadere se hai accumulato un deficit calorico durante il giorno.

Noci

Questa frutta secca contiene 3,5 nanogrammi di melatonina per grammo, e ha altre proprietà molto interessanti per l’organismo come gli acidi grassi omega-3 e le vitamine B e C.

Banana

La banana, oltre a contenere melatonina, è nota anche per la quantità di potassio che contiene, che contribuisce al normale funzionamento dei muscoli.

ciliegie

Alcune specie hanno alti livelli di melatonina. Si distingue inoltre per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, oltre che per il contenuto di vitamina C e acido folico.