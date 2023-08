La DGT richiede questo accessorio per la tua auto e Lidl lo ascolta: lo hai per 9 euro.

La DGT annuncia di tanto in tanto cambiamenti su ciò che è obbligatorio o meno in un veicolo, ad esempio su determinati accessori che si dovrebbero portare in macchina per vari motivi che vengono sempre spiegati in ogni caso. Oggi ti mostriamo l’accessorio per l’auto di Lidl che la DGT ha annunciato che diventerà obbligatorio e che puoi portare a casa ad un prezzo stracciato per non restare senza di esso… affrettati che vola via!

Lidl offre durante tutto l’anno nei suoi diversi cataloghi una selezione interessante di accessori per l’auto, sempre con un’ottima funzionalità da sfruttare al massimo, oltre a prezzi bassi, come tutto ciò che vende. La catena tedesca ha successo nel nostro paese, e in molti altri, grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo e alla varietà e interesse dei suoi prodotti.

La luce di emergenza per auto di Lidl richiesta dalla DGT

Si tratta della Gloria® Luce di emergenza con magnete, un accessorio che la DGT ha annunciato che è obbligatorio portare in auto e che sostituisce i famosi triangoli di sempre con cui segnali la tua posizione sulla strada quando hai qualche problema. Attualmente ha uno sconto super interessante che porta il suo prezzo finale a soli 9,99 €, un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questa fantastica luce di emergenza per auto di Lidl ha un magnete ed è ideale da utilizzare come segnalatore in caso di guasti, così qualsiasi altro veicolo che passa di lì può vederti chiaramente e può anche vedere che hai dei problemi. Ha una luminosità che diventa ultra brillante di notte, visibile fino a 1000 metri in condizioni di visibilità chiara e rettilinea.

Tra le sue caratteristiche più interessanti si possono anche evidenziare le seguenti: 9 programmi di luci di avvertimento diversi, incluso il codice SOS. Galleggiante e resistente all’acqua. Estremamente robusto, infrangibile e resistente alle temperature. Magnete forte per una buona tenuta. Facile da maneggiare. Pronto all’uso immediato. Funziona con batterie tipo 123 A / 3 V (non incluse). Peso 200 g. Diametro di 10,5 cm e altezza di 3,5 cm.

Secondo le raccomandazioni del produttore, questa luce di emergenza per auto di Lidl può essere utilizzata anche in aree pericolose nel settore privato, oltre che su barche da sport, barche a vela, parapendio, lancio con il paracadute, alpinismo, escursionismo, geocatching e molto altro. Inoltre, può essere utilizzata nei magazzini per il carico e lo scarico dei camion.

4.4/5 - (7 votes)