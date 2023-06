La decisione di Lidl lascia tutti a bocca aperta: la catena fa una scelta riguardo l’orario che nessuno si aspettava.

Lidl è una delle catene di supermercati che solitamente apre le sue porte nei giorni festivi in alcune zone della Italia. È consapevole che in qualsiasi momento può sorgere una necessità, per cui è sempre pronta ad iniziare una giornata lavorativa nei giorni festivi. I turni permettono di dare il riposo necessario ai propri dipendenti, ma nelle ultime ore ha preso una decisione che nessuno si aspettava.

L’ultima ora di Lidl

Andare a fare la spesa da Lidl in un giorno festivo ha le ore contate. Questo supermercato permette di aprire i negozi che ricevono più visitatori nei giorni festivi. In estate ci sono luoghi in cui non si ferma mai, dal Domenica al Lunedì, indipendentemente se sono festivi o meno, fino ad oggi, si poteva fare la spesa in questi supermercati.

L’azienda tedesca ha deciso di apportare una piccola modifica all’orario. Lo ha fatto in una data e in un luogo molto speciale, il 15 maggio, il giorno di San Isidro. Il patrono di Madrid, quando la capitale spagnola si veste a festa, forse non è un buon momento per fare la spesa in qualsiasi Lidl di questa città.

Se hai lasciato alcuni elementi da comprare, è meglio che conosci l’orario di apertura dei supermercati Lidl a Madrid in questo giorno di San Isidro. Altrimenti, potresti trovare una spiacevole sorpresa e dover rimanere per strada, davanti ad un cambio di orario, una decisione drastica che la catena ha preso.

Lidl manterrà questo lunedì festivo a Madrid, lo stesso orario seguito dalla catena nei giorni Domenica. In altre parole, sarà possibile fare la spesa dalle 10 alle 15, in modo che anche i propri dipendenti possano godersi la festa nella capitale spagnola, che ha preparato una serie di importanti eventi in questi giorni.

I supermercati per eccellenza per coloro che vogliono acquistare prodotti di buona qualità a prezzi convenienti, avranno un orario ridotto questo 15 maggio. Prima di decidere di scendere a fare la spesa, è meglio conoscere bene gli orari di questo supermercato prima che sia troppo tardi.

