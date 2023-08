La cyclette ellittica Decathlon in super offerta con diversi programmi di allenamento e facile montaggio.

La bicicletta ellittica è una delle macchine fitness più vendute in tutto il mondo, nonché una delle più utilizzate nelle palestre e nei centri sportivi, i suoi vantaggi sono senza dubbio un punto a favore che conquista gli utenti. Oggi ti mostriamo la bicicletta ellittica di Decathlon che sta spopolando nelle vendite e che puoi portare a casa ad un prezzo incredibile, essendo una delle più complete sul mercato… sbrigati che vola!

Decathlon ha nel suo vasto catalogo diverse biciclette ellittiche, oltre a tapis roulant e altre macchine fitness con cui mantenersi in forma, perdere peso e godere di molti altri benefici con il loro utilizzo. La catena francese ha spopolato con tutte queste macchine durante la pandemia, momento in cui molte persone hanno deciso di acquistarle per mantenersi in forma nonostante non potessero uscire di casa.

La bicicletta ellittica di Decathlon di cui hai bisogno a casa

Si tratta della Bicicletta ellittica EL500 volante di inerzia 7Kg, una delle migliori ellittiche sul mercato e che sul sito del negozio francese ha una valutazione di 4.4 su 5 stelle, oltre a quasi 170 recensioni di persone che l’hanno acquistata. Attualmente ha un prezzo di 349,99 euro, un investimento che vale sicuramente la pena se la userai davvero, e puoi pagare a rate da 34,99 euro al mese.

Questa fantastica bicicletta ellittica di Decathlon ha una ruota di inerzia da 7 kg, una lunghezza di passo di 33 cm e 15 diversi livelli di resistenza, una macchina perfetta per allenarsi a casa e mettersi in forma e tonificarsi senza dover andare in palestra o uscire per strada. Funziona perfettamente senza bisogno di essere collegata, ma se lo fai potrai godere dei vantaggi del suo sistema operativo per scegliere i diversi livelli e programmi che offre.

Grazie a questa ellittica potrai fare un lavoro cardiaco importante, godendo anche di una pedalata molto fluida e di una resistenza motorizzata che garantisce la massima efficacia ad ogni passo. Ha una console collegata con 6 funzioni integrate e 9 programmi di allenamento per scegliere quello che ti interessa di più in ogni momento, e puoi collegarla alle app e-connected e Kinomap.

Ha ruote di trasporto che ti permetteranno di spostarla da un lato all’altro senza sforzo e con grande facilità. Il montaggio di questa bicicletta ellittica di Decathlon è facile e veloce, in meno di 60 minuti la avrai già montata.