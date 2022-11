La culotte più aderente di Zara, due in uno: vita alta e velluto.

Elegante e molto sofisticato, il culotte di Zara La cosa migliore è che si abbina a qualsiasi cosa decidiate di indossare, e sarete sempre bellissime perché vi conferisce quell’aspetto più elegante che meritate per le vostre serate. Scoprite tutto su questi pantaloni che ora potete acquistare sul web.Come la culotte Zara che spopolaAltezza con cuciture marcate, si distingue soprattutto per la gamba larga. Si chiude lateralmente con una cerniera nascosta nella cucitura. Lo avrete a disposizione per diverse occasioni e sarete la regina della festa grazie al suo design e alla varietà di dettagli che ve lo faranno avere appena lo vorrete. Quali sono i materiali utilizzatiQuesti pantaloni sono realizzati al 100% in poliestere. Per la sua cura dobbiamo prestare attenzione all’etichetta. E soprattutto, visto che sul sito di Zara si legge che prendersi cura dei propri capi è prendersi cura dell’ambiente, lavate i vostri capi solo quando è necessario, a volte è sufficiente arieggiarli. I processi di lavaggio consumano i tessuti poco a poco, In questo caso, questo pantalone di velluto deve essere lavato a mano a max 30ºC, è meglio non usare candeggina, stirare a max 110ºC e non asciugare in asciugatrice. I capi sempre delicati vanno curati molto di più, perché altrimenti si rovinano prima ed è un peccato, perché questo capo, con la sua manutenzione quotidiana, potrebbe durare per stagioni.Completate il vostro lookIn questo caso, sapete che questo pantalone è abbinabile a una varietà di capi. In questo caso, si va dalle scarpe alle borse, fino alle camicette e alle giacche. Nel stesso sito Zara è un top lingerie in nero, gli stivaletti scamosciati e borchiati, il turbante di paillettes, gli orecchini gioiello argentati o il blazer rosa fluente. Dove acquistareI pantaloni culotte sono disponibili da Zara a 29,95 euro, nelle taglie dalla XS alla XXL. È quindi possibile scegliere tra molti di essi per ottenere quello più adatto alle proprie esigenze. È anche possibile verificare la disponibilità nei negozi fisici, nel caso in cui ci si fermi presto in uno di essi.